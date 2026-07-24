Haberler

Adana'da tüm sahillerde denize giriş 1 gün yasaklandı

Adana'da tüm sahillerde denize giriş 1 gün yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valiliği, meteorolojik verilere göre dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşması beklendiğinden, 25 Temmuz Cumartesi günü il genelindeki tüm sahillerde denize girişleri 1 gün süreyle yasakladı.

Adana Valiliği, Meteoroloji'den alınan veriler doğrultusunda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiğini belirterek, 25 Temmuz Cumartesi günü il genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü il genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Valilik, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından alınan karara titizlikle uymalarını ve görevli kurum ile kuruluşların uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

'Baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil belli oldu
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı
Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Ünlüler diken üstünde: Fatih Altaylı da ifade verdi
Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor

Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!