Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olduğu öne sürülen “para talebi ve teslimi” iddialarına ilişkin yürütülen dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, söz konusu soruşturma kapsamında yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Peki, Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Özgür Özel'e siyasi yasak gelebilir mi? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL’İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Dosyada, milletvekilleri arasında Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılması gündeme geldi. Bu kapsamda, milletvekili olmayan kişiler ve iddia edilen eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam edeceği belirtildi.

Sürecin kritik aşaması ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapacağı değerlendirme olacak. Eğer savcılık, milletvekilleri yönünden yeterli şüphe bulunduğu kanaatine ulaşırsa, bu durumda yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanması gündeme gelebilecek.

FEZLEKE NEDİR, SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Milletvekilleri hakkında yürütülen adli süreçlerde fezleke mekanizması belirli aşamalarla ilerliyor. Mevcut işleyişe göre süreç şu şekilde ilerliyor:

Yetkili savcılık tarafından soruşturma yürütülüyor

Soruşturma sonucunda fezleke hazırlanması gerekiyorsa dosya oluşturuluyor

Hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı’na gönderiliyor

Dosya TBMM’de Karma Komisyon tarafından inceleniyor

Komisyon raporu doğrultusunda konu Genel Kurul’a taşınıyor

Genel Kurul’da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkarsa yargı süreci ilerleyebiliyor

Bu süreç, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilen dosyalarının anayasal çerçevede ele alınmasını sağlıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E SİYASİ YASAK GELEBİLİR Mİ?

Milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturmalarda fezleke süreci tamamlanmadan herhangi bir siyasi yasak kararı gündeme gelmiyor. Sürecin ilerleyebilmesi için öncelikle savcılık değerlendirmesi, ardından TBMM aşamaları ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar verilmesi gerekiyor.

Bu çerçevede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapacağı inceleme sonucunda fezleke düzenlenip düzenlenmeyeceği belirleyici olacak. Fezlekenin hazırlanması halinde süreç TBMM’ye taşınacak ve nihai karar yasama organı tarafından verilecek.

Dolayısıyla süreç, tamamen hukuki değerlendirmeler ve Meclis aşamaları üzerinden ilerleyen çok kademeli bir yapıya dayanıyor.

DOSYANIN ANTALYA’DAN ANKARA’YA UZANAN SÜRECİ

Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmasının ardından yetkisizlik kararı verilmesiyle dosya Ankara’ya gönderildi. Bu değişiklik, sürecin artık milletvekilleri yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirileceği anlamına geliyor.

Soruşturma kapsamında:

Milletvekilleri dışındaki kişiler ve eylemler Antalya’da incelenmeye devam edecek

Milletvekilleri yönünden değerlendirme Ankara’da yapılacak

Yeterli şüphe görülmesi halinde fezleke düzenlenebilecek

Bu aşama, dosyanın seyrini belirleyecek en kritik hukuki süreçlerden biri olarak öne çıkıyor.