Özgür Özel yeni parti mi kurdu? Özgür Özel yeni parti adı ne, logosu ne?

Özgür Özel yeni parti mi kurdu? CHP'de uzun süredir devam eden yargı süreci ve parti içi tartışmaların ardından siyaset gündemini hareketlendiren önemli bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamada yeni bir siyasi oluşum için ilk adımın atıldığını duyurdu. Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Yeni partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Özgür Özel yeni parti adı ne, logosu ne? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURDU?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamayla yeni bir siyasi parti kurulması yönünde adım atıldığını kamuoyuna duyurdu.

Özel, grup konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Yeni partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz."

Bu açıklama, yeni parti kuruluş sürecinin başladığını ortaya koyarken, partinin resmi kuruluş işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin sürecin devam ettiği değerlendiriliyor.

Öte yandan CHP'nin seçilmiş genel başkanı olan Özgür Özel'in, bir gün önce gerçekleştirdiği son grup konuşmasını adeta bir veda niteliğinde yaptığı ifade ediliyor. Yargı süreçlerinin ağırlaşması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tedbir" kararını gerekçe göstererek kurultay yapmaması sonrasında Özel ve beraberindeki isimlerin yeni bir siyasi oluşum kararı aldığı belirtiliyor.

Sürece ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıyan iddialar ve parti kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda şekillenirken, resmi kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ ADI NE?

Edinilen bilgilere göre kurulması planlanan siyasi partinin ismi konusunda "Yeni Parti" adı öne çıkıyor.

Ancak bu ismin henüz resmen ilan edilmediği ve kesinleşmediği belirtiliyor. Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre isim belirlenirken toplumdaki beklentiler dikkate alındı. CHP isminin Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen tabandan gelen "Yeni parti kurun" yönündeki taleplerin değerlendirilmesi sonucunda "Yeni Parti" isminin tercih edildiği ifade ediliyor.

Bununla birlikte, resmi başvuru süreci tamamlanmadan önce ortaya çıkabilecek olası hukuki engeller nedeniyle isim konusunda kesinleşmiş bir karar bulunduğu yönünde resmi bir açıklama yapılmış değil.

Dolayısıyla şu aşamada "Yeni Parti" adının kesinleştiği değil, öne çıkan ve üzerinde çalışılan isim olduğu değerlendiriliyor. Resmi kuruluş belgeleri ve yetkili açıklamalar sonrasında parti isminin netlik kazanması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİNİN LOGOSU NE?

Yeni siyasi oluşumun logosuna ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre partinin görsel kimliği üzerinde hazırlıklar devam ederken, henüz resmi olarak açıklanmış veya kamuoyuyla paylaşılmış kesinleşmiş bir logo bulunmuyor.

Ayrıca partinin kullanacağı renklerin de Özgür Özel'in yerel seçim sürecinden bu yana sıkça dile getirdiği "Türkiye İttifakı" söyleminden hareketle belirlendiği ifade ediliyor. Ancak bu konuda da resmi tanıtım yapılmadığı için renkler ve logo tasarımına ilişkin bilgiler kesinlik taşımıyor.

Partinin kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından logo, amblem ve kurumsal kimlik çalışmalarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.