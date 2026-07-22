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Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi

Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi Haber Videosunu İzle
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
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İstanbul Sultanbeyli’de ters şeritte hızla ilerleyen motosiklet, o sırada dönüş alan hafif ticari araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcunun ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultanbeyli’de ters şeride girerek hızla ilerleyen motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savrularak ağır yaralandı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanmayla sonuçlanan feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; ters şeritten hızla gelen motosikletin, dönüş alan hafif ticari araçla çarpışma anı ve araçtakilerin yola savrulduğu dehşet dolu dakikalar yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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