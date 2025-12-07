Özge Borak kimdir? Özge Borak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Tiyatronun küçük yıldızı olarak sahnelere adım atan Özge Borak, zamanla ekranların da vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. İstanbul doğumlu bu yetenekli oyuncu, çocuk yaşta kazandığı bir sınavla Şehir Tiyatroları'na adım atmış ve o günden beri sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş. Peki, Özge Borak'ın sahnede ve ekranda nasıl bir yolculuğu oldu, hangi rollerle izleyicilerin kalbini kazandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Sanatçı bir aileden gelen Borak, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuş ve çocuk yaşta sanat hayatına adım atmıştır. Babası Selçuk Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde başkoreograf, annesi Buket Borak ise balerin olarak sanat dünyasında tanınmaktadır. Özge Borak, hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ve sinema projelerinde yer almış, özellikle komedi ve dram türlerinde başarılı performanslar sergilemiştir.

ÖZGE BORAK KAÇ YAŞINDA?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

ÖZGE BORAK NERELİ?

Özge Borak, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul doğumludur ve kariyerini de bu şehirde geliştirmiştir.

ÖZGE BORAK'IN KARİYERİ

Özge Borak, 8 yaşında Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak tiyatroya adım atmıştır. Tiyatro kariyerinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda pek çok oyunda rol almış; bunlar arasında Cabaret, Doğumgünü Partisi, Bakhalar, Mecbur Adam ve Bağdat Hatun gibi oyunlar yer alır.

Televizyon ve sinema kariyerinde ise 2003 yılında başladığı dizi ve film çalışmalarıyla tanınmıştır. Öne çıkan yapımları arasında Eyyvah Eyvah serisi, Bir Yastıkta, Ihlamurlar Altında, Akasya Durağı, Leyla ile Mecnun ve Küçük Kadınlar bulunmaktadır. Özge Borak, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde "komedi ya da müzikal en iyi yardımcı oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Hem sahnede hem ekranda kendine özgü performansı ile tanınan Borak, Türkiye'nin önemli kadın oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.