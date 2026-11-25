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Özel tüketim vergisi ( Ötv ), 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli dört listede sayılan mallardan alınan bir vergi. Akaryakıt ve taşıtların yanında alkollü içki, tütün ürünleri ve lüks sayılan bazı mallar da bu listelerde. Akaryakıtta litre başına alınan Ötv, Cumhurbaşkanı kararlarına göre 1 Aralık 2026'da yeniden artıyor.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?

Ötv, neredeyse her satışta alınan KDV'den farklı olarak yalnız kanunun listelerinde sayılan mallardan alınır. Kanuna göre vergiyi doğuran işlem, bu malların ithalatı, üreticinin teslimi ya da taşıtlarda ilk iktisap, yani aracın ilk kez satın alınması.

Vergi her malda aynı şekilde hesaplanmıyor. Akaryakıtta litre başına sabit bir tutar alınıyor; bu tutar Cumhurbaşkanı kararıyla belirleniyor ve zaman zaman değiştiriliyor. Otomobillerde ise vergi bir oran olarak uygulanıyor.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NE ZAMAN ÇIKTI?

4760 sayılı kanun 6 Haziran 2002'de kabul edildi ve 12 Haziran 2002 tarihli, 24783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Listelerdeki tutar ve oranlar o günden bu yana pek çok kez değişti; son değişiklikler akaryakıtta yapıldı.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NELERDEN ALINIR?

Kanuna ekli dört liste var. (I) sayılı liste benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünlerini kapsıyor. (II) sayılı listede kayıt ve tescile tabi taşıtlar, yani otomobil ve motosikletten uçağa, yata kadar araçlar yer alıyor. (III) sayılı listede kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün ürünleri bulunuyor. (IV) sayılı liste ise lüks sayılan diğer malları içeriyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ÖTV NE KADAR?

30 Eylül 2026 tarihli ve 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına Ötv, 1-30 Kasım 2026 arasında 11,36 lira. Bu tutar 1 Aralık 2026'dan itibaren 14,8277 liraya çıkacak. 98 oktan benzinde kasım tutarı 12,36 lira, aralıktan sonraki tutar 15,5437 lira.

Motorindeki tutarları 12 Ağustos 2026 tarihli ve 11606 sayılı karar belirledi. Kararda ağustosta 0 liradan başlayan aylık artışlar var: motorinde litre başına ÖTV kasımda 9 lira, 1-31 Aralık 2026 arasında 12 lira, 1 Ocak 2027'den sonra ise 13,9006 lira olacak.

ÖTV ARTIŞI POMPAYA NE KADAR YANSIYACAK?

Karardaki tutarlara göre 1 Aralık'ta litre başına ÖTV, 95 oktan benzinde yaklaşık 3,47 lira, motorinde 3 lira artıyor. Pompaya yansıyacak kesin rakam, dağıtım şirketlerinin o gün açıklayacağı fiyat listesiyle belli olacak. Akaryakıt fiyatları petrol fiyatına ve döviz kuruna göre de değişiyor.

Benzin ve motorin daha önce eşel mobil sistemine bağlıydı; bu sistemde ürün fiyatındaki artışın bir kısmı ÖTV'den düşülüyor ve pompaya yansımıyordu. Motorin ağustostaki, benzin ise ekimdeki kararla bu sistemden çıkarıldı. İki üründe de ÖTV artık aylık kademelerle artırılıyor.