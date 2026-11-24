Engellilerin özel tüketim vergisi ( Ötv ) ödemeden alabildiği otomobillerde fiyat sınırı 2027'de yaklaşık 3 milyon 673 bin liraya yükseliyor. Bu yıl 2 milyon 873 bin 900 lira olan sınır, Gelir İdaresi'nin 24 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımladığı yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı kadar artıyor. Fark 800 bin liraya yakın.

ÖTV'SİZ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Sınır 2026'da 2 milyon 873 bin 900 lira. ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre bu tutar her yıl Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Yüzde 27,83 uygulandığında 2027 sınırı 3 milyon 673 bin liranın biraz üzerine çıkıyor; haberlerde hesaplanan rakam 3 milyon 673 bin 706 lira. Bu tutarın altında kalan otomobiller istisna kapsamına girebilecek.

Geçen yıl oran yüzde 25,49 olmuş, sınır 2 milyon 290 bin 200 liradan bugünkü seviyesine çıkmıştı. Bu yılki artış oran olarak daha yüksek, lira olarak da daha büyük.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR, NEDEN SINIRI DEĞİŞTİRİYOR?

Yeniden değerleme oranı, vergi kanunlarındaki sabit tutarların her yıl enflasyona göre güncellenmesi için kullanılan oran. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne (Sıra No: 599) göre oran, ekim ayı itibarıyla Yİ-ÜFE'deki ortalama yıllık artışa göre belirlendi ve 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Harçlar, bazı vergi tutarları ve cezalar da aynı oranla güncelleniyor.

Kanun bu sınırın her yıl bu oranda artırılacağını yazdığı için oran açıklandığında yeni tutar da hesaplanabiliyor.

YENİ SINIR NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni tutarın 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor. Yıl sonuna kadar alınan araçlarda 2 milyon 873 bin 900 liralık sınır uygulanmaya devam ediyor. Ocakta sınır yükselince, bugün sınırın biraz üstünde kalan modeller de kapsama girebilecek.

ÖTV'SİZ ARACI KİMLER ALABİLİR?

Kanuna göre istisnadan iki grup yararlanıyor: engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olanlar ile ortopedik engelliliği yüzde 40 ve üzeri olup bu nedenle sürücü belgesi alamayanlar. Engel durumu sağlık kurulu raporuyla belgeleniyor ve araç kişinin kendi kullanımı için alınıyor.

Başvuru ve satış şartlarındaki ayrıntılar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyuruları ve vergi daireleri esas alınıyor.