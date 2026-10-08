Ozan Ergün kimdir, Ozan Ergün hangi takımlı, Ozan Ergün Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları karnesi ne?

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Ozan Ergün'ün Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki karnesi ne? Hakem atamalarının ardından futbolseverler, Ergün'ün daha önce yönettiği büyük takım maçlarında ortaya çıkan sonuçları ve istatistikleri merak etmeye başladı. Taraftarlar, hakemin bu karşılaşmalardaki kart sayılarını, verdiği penaltıları ve takımların galibiyet oranlarını inceliyor. Peki, Ozan Ergün kimdir, büyük takımlarla karnesi nasıl? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Ozan Ergün, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul bölgesi üst klasman hakemi olan Ergün, hakemlik kariyerine 2013 yılında başladı. Alt liglerde edindiği tecrübenin ardından 2022'den itibaren Süper Lig maçlarında görev almaya başlayan Ergün, FIFA kokartı da taşıyor.

OZAN ERGÜN KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1992 doğumlu Ozan Ergün, 34 yaşındadır. Hakemliğin yanı sıra akademik bir geçmişe de sahip olan Ergün’ün asıl mesleği inşaat mühendisliği. Ergün’ün ileri düzeyde İngilizce bildiği de biliniyor.

OZAN ERGÜN HANGİ TAKIMLI?

Ozan Ergün’ün hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hakemlerin tarafsızlık ilkesi gereği tuttukları takımları açıklamaması, futbolda genel bir teamül olarak kabul ediliyor.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETECEK

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Atamalar, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor sorumluluğunda yapıldı. Buna göre 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük Ozan Ergün’de olacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yaparken, dördüncü hakem olarak Melih Aldemir görev alacak.

OZAN ERGÜN FENERBAHÇE KARNESİ

Ozan Ergün, geçen sezon Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 4-0 yendiği karşılaşmayı yönetmişti. Ergün ayrıca Ocak 2026'da oynanan ve Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa finalinde dördüncü hakem olarak görev almıştı.

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray, Ozan Ergün’ün yönettiği maçlarda dikkat çekici bir istatistiğe sahip. Ergün’ün geçen sezon düdük çaldığı Galatasaray maçlarında sarı-kırmızılılar Fatih Karagümrük’ü 3-0, Gençlerbirliği’ni 3-2 ve deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

OZAN ERGÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş da Ozan Ergün’ün yönettiği maçlarda başarılı sonuçlar elde etti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Ergün’ün düdük çaldığı karşılaşmalarda deplasmanda Konyaspor’u 3-0, evinde ise Kayserispor’u 1-0 ve Göztepe’yi 4-0 yendi. Beşiktaş’ın Ergün yönetiminde mağlubiyet yaşamadığı belirtiliyor.

İLK DERBİSİNİ GEÇEN SEZON YÖNETTİ

Ozan Ergün, geçen sezon 7 Mart 2026'da Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez bir derbi maçında orta hakem olarak görev yaptı. Genç hakem, bu atamayla Süper Lig’in öne çıkan isimleri arasına girdi.