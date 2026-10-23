Owen Teale kimdir? Game of Thrones'un Ser Alliser'ı İstanbul'da ödül aldı

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Galli oyuncu Owen Teale, İstanbul'daki 4. Uluslararası Dijital Film Festivali'nden (DFFI 2026) en iyi erkek oyuncu ödülüyle ayrıldı. Ödülü, Asa Bailey'nin yönettiği İngiliz yapımı Something Pointless'taki rolüyle kazandı. Türk izleyici onu daha çok Game of Thrones'taki Ser Alliser Thorne olarak tanıyor.

Festivalden sonra Teale'i Şerefiye Sarnıcı'nda bir sürpriz bekliyordu. Müzisyenler dizinin jenerik müziğini geleneksel çalgılarla çaldı, oyuncu da o anı "Gözlerim doldu" diye anlattı.

OWEN TEALE İSTANBUL'DA HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?

Owen Teale, Dijital Film Festivali İstanbul'da Something Pointless filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 16-20 Ekim 2026'da yapılan festivalin ödül töreni Fişekhane Ana Sahne'de düzenlendi. Something Pointless geceyi 8 ödülle kapattı; en iyi kurmaca film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri de bu filme gitti.

Festivale 27 ülkeden film başvurdu. Gösterimler AKM'deki Yeşilçam Sineması, Müze Gazhane ve Özyeğin Üniversitesi'nde yapıldı. Teale tören sonrasında Kapalıçarşı'yı, Sultanahmet Meydanı'nı ve Cağaloğlu Hamamı'nı gezdi; sarnıçtaki dinletiyi ömrü boyunca unutmayacağını söyledi.

OWEN TEALE KİMDİR?

Owen Teale, kariyerine tiyatroda başlayan Galli bir oyuncu. Guildford School of Acting'de oyunculuk okudu, sinemadaki ilk rolünü 1989'da War Requiem'de Meçhul Asker olarak oynadı.

En büyük ödülünü sahnede kazandı. Ibsen'in Bebek Evi oyununda Torvald Helmer'i oynadığı yapım Broadway'e taşındı ve Teale 1997'de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Tony Ödülü aldı. Aynı yapımda başrolü paylaştığı Janet McTeer de Tony kazandı. Sonraki yıllarda Macbeth, Gaslight ve A Christmas Carol gibi oyunlarda sahneye çıktı; A Christmas Carol'da Ebenezer Scrooge'u oynadı.

OWEN TEALE KAÇ YAŞINDA?

Owen Teale 65 yaşında. Oyuncu 1961 doğumlu.

OWEN TEALE NERELİ?

Owen Teale Gallerli. Güney Galler'de, Porthcawl yakınlarındaki North Cornelly köyünde büyüdü ve Kenfig Hill'deki Cynffig Comprehensive School'da okudu. Babası Roy Teale yerel meclis üyesiydi ve tarihi Kenfig kasabasının belediye başkanlığını yaptı. Annesi Louise, Pyle'daki bir bahçe merkezinde çalıştı.

OWEN TEALE GAME OF THRONES'TA HANGİ KARAKTERİ OYNADI?

Owen Teale, Game of Thrones'ta Gece Nöbetçileri'nden Ser Alliser Thorne'u oynadı. 2011'de başlayan dizide 2016'ya kadar bu rolde yer aldı. Türkiye'deki hayranlarının onu hâlâ bu karakterle tanıması, İstanbul ziyaretinde de belli oldu.

OWEN TEALE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Owen Teale televizyona 1985'te Doctor Who ile adım attı, bir yıl sonra David Copperfield uyarlamasında Ham Peggotty'yi oynadı. 1999'da Ballykissangel'in kadrosuna girdi. Line of Duty'de Phillip Osborne'u 2012'de ve 2021'de iki kez oynadı.

A Discovery of Witches'ta 2018-2022 arasında Peter Knox'u, The Rig'de 2023-2025 arasında Lars Hutton'ı canlandırdı. 2025 yapımı Sandokan'da ise Lord Guillonk rolündeydi. Sinemada Robin Hood'da (1991) Will Scarlet'i, King Arthur'da (2004) Pelagius'u oynadı; Tolkien (2019) ve Dream Horse (2020) da filmleri arasında.

OWEN TEALE EVLİ Mİ?

Owen Teale, 2001'den bu yana oyuncu Sylvestra Le Touzel ile evli. İlk eşi oyuncu Dilys Watling'di; 1986'da evlenen çift 1990'ların ortasında boşandı. Teale'in ilk evliliğinden bir oğlu, Le Touzel ile evliliğinden iki kızı var.