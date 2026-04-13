ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ: ÖTV'siz araç modelleri hangileri? 2026 ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV muafiyetli araç almanın şartları neler?

Türkiye’de engelli bireylerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıran ÖTV muafiyeti uygulaması, 2026 yılı itibarıyla önemli değişikliklerle yeniden şekillendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenleme, özellikle ortopedik engelli vatandaşlar açısından kapsamı genişleten ve suistimalleri önlemeyi hedefleyen maddeler içeriyor. Peki, ÖTV'siz araç modelleri hangileri? 2026 ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV muafiyetli araç almanın şartları neler? Detaylar haberimizde.

ÖTV'SİZ ARAÇ MODELLERİ HANGİLERİ?

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araç modelleri belirli kriterlere bağlı olarak sınırlandırıldı. Bu kapsamda en önemli şartlardan biri, tercih edilecek aracın en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması.

Bu kriter doğrultusunda Türkiye’de üretilen bazı modeller öne çıkıyor. Özellikle yerli üretim ve montaj süreçleri Türkiye’de gerçekleştirilen araçlar, ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor. Bu araçlar arasında:

Yerli elektrikli otomobil modelleri

Türkiye’de üretimi yapılan sedan ve hatchback araçlar

Belirli ticari araç sınıfları (panelvan, kamyonet ve arazi taşıtları)

Düzenleme yalnızca binek otomobilleri değil, aynı zamanda motor hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen ticari araçları da kapsıyor. Bu geniş kapsam, farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için alternatif seçenekler sunuyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en kritik unsur, aracın hem fiyat hem de yerlilik şartını aynı anda karşılamasıdır. Bu iki kriterden herhangi birini sağlamayan araçlar, ÖTV muafiyeti dışında kalacaktır.

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI 2026!

Yeni düzenleme ile birlikte ÖTV muafiyetli araç alımında uygulanacak üst fiyat limiti de netleşti. 2026 yılı için belirlenen sınır:

2 milyon 873 bin 972 TL (vergiler dahil)

Bu tutarın altında kalan araçlar, diğer şartları da sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Bu fiyat sınırı, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncellenebilecek dinamik bir yapı sunuyor.

Fiyat limitinin belirlenmesindeki temel amaç, sistemin daha adil işlemesini sağlamak ve lüks segment araçların bu kapsam dışında kalmasını temin etmek. Böylece gerçekten ihtiyaç sahibi bireylerin bu haktan yararlanması hedefleniyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Yeni düzenleme yalnızca araç alım şartlarını değil, satış ve yeniden alım süreçlerini de yeniden tanımlıyor. Bu noktada iki kritik süre öne çıkıyor:

5 yıl kuralı: ÖTV’siz alınan bir araç, 5 yıl sonra herhangi bir ceza ödenmeden satılabiliyor.

10 yıl kuralı: Ancak yeni bir ÖTV’siz araç satın almak isteyen bireylerin, ilk alım tarihinden itibaren tam 10 yıl beklemesi gerekiyor.

Bu düzenleme, sistemin ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, alınan aracın uzun vadeli kullanımını teşvik ederek gerçek ihtiyaç sahiplerine odaklanıyor.