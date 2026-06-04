Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Davos'ta kullandığı güneş gözlüklerinin camlarını üreten Dalloz Creations iflas etti. 69 yıllık şirket hakkında tasfiye kararı alınırken, 29 çalışan işini kaybetti. Şirketin mali sıkıntıları aşamadığı ve faaliyetlerine son verdiği belirtildi.
- Fransa'nın Jura bölgesindeki gözlük camı üreticisi Dalloz Creations, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine son verdi ve 29 çalışan işsiz kaldı.
- Şirket hakkında Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarafından tasfiye kararı alındı ve ticari varlıkları satışa çıkarıldı.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kullandığı 650 euroluk güneş gözlüklerinin camlarını üreten şirket, bu tanıtıma rağmen mali sorunları aşamadı.
Fransa'nın Jura bölgesindeki Saint-Claude kentinde faaliyet gösteren gözlük camı üreticisi Dalloz Creations, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarafından şirket hakkında tasfiye kararı alınırken, 29 çalışan işsiz kaldı.
69 yıllık geçmişe sahip şirketin ticari varlıklarının satışa çıkarıldığı ve şirket için herhangi bir kurtarma planının bulunamadığı belirtildi.
MACRON'UN GÖZLÜKLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Dalloz Creations'ın adı, Ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında yeniden gündeme gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kullandığı yaklaşık 650 euroluk mavi aynalı güneş gözlüklerinin camlarının şirket tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, firmaya uluslararası çapta dikkat çekmişti. Ancak bu tanıtım ve görünürlük, şirketin yaşadığı mali sorunları aşmasına yetmedi.
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ KRİZİ AŞILAMADI
Mahkeme kayıtlarına göre şirketin ödeme güçlüğüne düştüğü tarih 20 Mart 2026 olarak kayıtlara geçti. Artan mali baskılar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen şirket için yürütülen kurtarma girişimlerinden sonuç alınamadı.
Böylece Fransa'nın köklü gözlük camı üreticilerinden biri daha faaliyetlerine son vermiş oldu.