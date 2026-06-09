ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde yer alan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için geri sayım sürüyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adayların en çok araştırdığı konuların başında sınav giriş belgeleri ve sınav merkezleri geliyor. Henüz ÖSYM tarafından 2026 YKS kapsamında sınav giriş belgeleri erişime açılmazken, adaylar sınava katılacakları okul ve salon bilgilerini öğrenebilmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2026 YKS kapsamında sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından belgelerine ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden erişebilecek. Sınav giriş belgesi, adayların sınava katılacakları bina, salon ve sıra bilgilerini içeren resmi belge niteliği taşıyor.

ÖSYM tarafından henüz 2026 YKS sınav giriş belgelerine ilişkin resmi erişim duyurusu yapılmadı. Belgelerin yayımlanmasının ardından adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri ve belgede yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adaylar, sınava girecekleri merkezleri ve oturum bilgilerini öğrenebilecek.

2026 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sınav yerleriyle ilgili bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından şu ana kadar sınav merkezleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Üniversite adaylarının yoğun şekilde takip ettiği süreçte, sınav yerlerinin açıklanacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava girecekleri şehir, okul ve salon bilgilerine ulaşabilmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor.

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ÜNİVERSİTE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS kapsamında sınav merkezlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak geçmiş yıllardaki sınav takvimleri incelendiğinde, sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden kısa süre önce erişime açıldığı görülüyor.

Bu doğrultuda, sınav merkezlerinin Haziran ayının ikinci haftasında, özellikle 8 Haziran ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesinin beklendiği ifade ediliyor. Adayların bu süreçte ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

2026 YKS (TYT-AYT-YDT) NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşaması olan YKS, Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Üniversite sınav maratonunun son aşaması olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

Milyonlarca adayın katılım göstereceği sınav öncesinde, sınav giriş belgelerinin yayımlanması ve sınav yerlerinin ilan edilmesi için gözler ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalarda olmaya devam ediyor.