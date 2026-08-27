ÖSYM GİRİŞ EKRANI: 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı nasıl açılır?

2026 KPSS Ortaöğretim başvurularının başlamasıyla birlikte adayların başvuru ekranına yönelik araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin AİS platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuruyu belirtilen tarihler arasında tamamlayamayan adaylar için geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 8 Eylül 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre başvurular saat 10.00'dan itibaren erişime açıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim başvuruları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

2026-KPSS Ortaöğretim'e başvuracak adayların ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.