Osimhen gol izle, Galatasaray – Fenerbahçe Osimhen golü nereden izlenir?

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Victor Osimhen, karşılaşmanın 29. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın asistinde attığı golle Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Golün görüntüleri, derbinin resmi yayıncısı beIN Sports’un resmi dijital kanallarında paylaşılıyor. İşte Osimhen’in golüne dair ayrıntılar ve golü izleyebileceğiniz resmi adresler.

OSIMHEN’İN GOLÜ NASIL GELDİ?

Galatasaray’ın derbideki ilk golü 29. dakikada geldi. Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahasının sağından içeri giren Victor Osimhen, topla buluştuktan sonra hiç beklemeden şutunu çekti. Nijeryalı golcünün ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu ve Galatasaray derbide 1-0 öne geçti. Golün ardından RAMS Park’ta büyük bir coşku yaşandı.

OSIMHEN GOLÜ NEREDEN İZLENİR?

Victor Osimhen’in golü, Trendyol Süper Lig’in yayın haklarına sahip beIN Sports’un resmi sosyal medya hesaplarında ve resmi YouTube kanalında paylaşılıyor. Golü izlemek isteyenler, beIN Sports’un resmi dijital kanallarını takip edebilir. beIN Sports aboneleri ise derbinin tamamını ve öne çıkan anlarını TOD platformu üzerinden izleyebiliyor.

MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin geniş özeti ve tüm golleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN Sports’un resmi dijital kanallarında yayınlanacak.

RESMİ OLMAYAN LİNKLERE DİKKAT

Sosyal medyada “Osimhen gol izle” başlığıyla paylaşılan bazı bağlantılar, izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Gol görüntülerine yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşılması öneriliyor.

OSIMHEN DERBİLERİN ADAMI

Victor Osimhen, Fenerbahçe’ye karşı golcü kimliğini bir kez daha gösterdi. Nijeryalı yıldız, bu derbi öncesinde sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştı. Osimhen’in forma giydiği 5 derbide Galatasaray hiç yenilmemişti. Bu sezon Süper Lig’de sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçıran Osimhen, derbi öncesinde çıktığı 6 lig maçında 6 gol atmıştı.

BARIŞ ALPER AĞRILARINA RAĞMEN SAHADA

Golün asistini yapan Barış Alper Yılmaz da derbinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Lille maçının ardından ağrıları artan ve derbide forma giyip giyemeyeceği merak edilen milli futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ve Osimhen’in golünde asist yaptı.

GALATASARAY’IN İLK 11’İ

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına şu 11’le çıktı: Uğurcan, Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabiliyor.