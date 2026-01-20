Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en büyük kozu olan Victor Osimhen'in dönüşü, camiada büyük bir heyecan yarattı. Milli görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelir gelmez hazırlıklara dahil olan golcü oyuncunun, taktik idmanlardaki istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Peki, Osimhen Atletico Madrid maçında ilk 11'de mi başlayacak? İşte aslanın gol makinesinin son durumu ve dev randevu öncesi Florya'dan gelen en sıcak bilgiler...

OSİMHEN ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Atletico Madrid karşılaşması öncesi kulüp doktoru Yener İnce, Florya'dan en güncel sağlık raporunu paylaştı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir merak konusu olan yıldız isimlerin son durumu netlik kazanırken, sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haberler peş peşe geldi. İşte 20 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Galatasaray'da sakatlık cephesinden en sıcak gelişmeler...

UĞURCAN ÇAKIR ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılıların başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ın durumu, antrenmanlara katılmaması nedeniyle taraftarları endişelendirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yener İnce, milli kalecinin ciddi bir sakatlığı olmadığını, gribal enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirildiğini belirtti. İnce, "Uğurcan bir hastalık geçirdi, ağır bir gribal enfeksiyonu vardı. Ancak durumu iyiye gidiyor. Bugün takımla birlikte idmana çıkacak ve yarınki maçta kaledeki yerini alabilecek" diyerek kaleci krizine son noktayı koydu.

VICTOR OSIMHEN SAHALARA DÖNÜYOR: İŞTE SON DURUMU

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettikten sonra İstanbul'a dönen Victor Osimhen'in aşil tendonundaki ağrılar teknik heyeti düşündürüyordu. Ancak doktor Yener İnce'den müjdeli haber geldi. Osimhen'in aşil bölgesindeki ağrının kontrol altına alındığını ifade eden İnce, "Osimhen bugün antrenmana çıkacak. Sağlık ekibi olarak yarınki maçta oynamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, golcü oyuncunun dev maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

SINGO VE GABRIEL SARA CEPHESİNDE RİSK ALINMAYACAK

Yener İnce, Wilfried Singo ve Gabriel Sara'nın durumlarına da değindi. Singo hakkındaki "kronik sakat" iddialarını sert bir dille yalanlayan İnce, oyuncunun tendonunda bir sakatlık olduğunu ancak bunun kronikleşmediğini vurguladı. Gabriel Sara'nın ise sol dış yan bağında yırtık olduğunu hatırlatan İnce, her iki oyuncu için de teknolojik imkanların kullanıldığını ancak Atletico Madrid maçında gereksiz risk almaktan kaçınacaklarını belirtti.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİLER

Atletico Madrid randevusu öncesi Galatasaray'da cezalı ve statü gereği oynayamayacak isimler de kadro planlamasını etkiliyor:

• Metehan Baltacı: Cezası nedeniyle kadroda yok.

• Wilfried Singo: Sakatlığı nedeniyle riske edilmeyecek.

• Kazımcan Karataş : UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

• Sarı Kart Sınırı: Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, bu maçta kart görmeleri halinde Manchester City deplasmanında cezalı duruma düşecekler.