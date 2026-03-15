Oscar adayları kimler? (TAM LİSTE) 2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda?
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, yani halk arasında bilinen adıyla Oscar Ödülleri, 16 Mart 2026 gecesi sahiplerini bulacak. Bu yıl kırmızı halının ışıkları, hem yıldız isimleri hem de sinema tarihine geçecek performansları ekranlara taşıyacak. Ödüllerin bu yılki ev sahibi, ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien, olacak. Peki, Oscar adayları kimler? (TAM LİSTE) 2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda? Detaylar...
OSCAR ADAYLARI KİMLER? (TAM LİSTE)
Oscar adayları, her kategoride yılın en seçkin yapımlarını ve oyuncularını içeriyor. İşte 2026 adaylarının tam listesi:
EN İYİ FİLM
Sinners
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
Sentimental Value
One Battle After Another
Bugonia
F1
The Secret Agent
Train Dreams
EN İYİ YÖNETMEN
Paul Thomas Anderson
Ryan Coogler
Josh Safdie
Joachim Trier
Chloé Zhao
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Michael B. Jordan – Sinners
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Wagner Moura – The Secret Agent
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs, I'd Kick You
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Kate Hudson – Song Sung Blue
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Jacob Elordi – Frankenstein
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Sean Penn – One Battle After Another
Delroy Lindo – Sinners
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Teyana Taylor – One Battle After Another
Amy Madigan – Weapons
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Elle Fanning – Sentimental Value
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
The Secret Agent (Brezilya)
Sentimental Value (Norveç)
Sirat (İspanya)
It Was Just An Accident (Fransa)
The Voice of Hind Rajab (Tunus)
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Arco
Zootopia 2
KPOP Demon Hunters
Little Amélie or The Character of Rain
Elio
EN İYİ BELGESEL
The Alabama Solution
Cutting Through Rocks
Come See Me In The Good Light
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
One Battle After Another
Hamnet
Train Dreams
Frankenstein
Bugonia
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
It Was Just An Accident
Blue Moon
EN İYİ KURGU
F1
Sentimental Value
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Sinners
Train Dreams
One Battle After Another
Frankenstein
Marty Supreme
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
F1
Avatar: Fire & Ash
The Lost Bus
Sinners
Jurassic World Rebirth
EN İYİ MÜZİK
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
EN İYİ ŞARKI
"Golden" – KPOP Demon Hunters
"I Lied To You" – Sinners
"The Girl in the Bubble" – Wicked: For Good
"Dear Me" – Diane Warren: Relentless
"Sweet Dreams of Joy" – Vivia Verdi
EN İYİ SES
Frankenstein
F1
One Battle After Another
Sinners
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Avatar: Fire & Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Frankenstein
The Ugly Stepsister
Sinners
The Smashing Machine
Kokuho
EN İYİ CASTING (YENİ KATEGORİ)
Hamnet
Sinners
The Secret Agent
One Battle After Another
Marty Supreme
2026 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
Bu yılın Oscar Ödül Töreni, 16 Mart 2026 gecesi, pazar akşamını pazartesiye bağlayan saatlerde düzenlenecek. Türkiye saatiyle 02:00'de başlayacak olan tören, kırmızı halı etkinliğiyle saat 01:15'te ekranlarda olacak. İzleyiciler, ünlü sunucu Conan O'Brien eşliğinde ödül gecesinin tüm heyecanını canlı olarak takip edebilecek.
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Oscar Ödül Töreni, Türkiye'de yalnızca Disney+ platformunda canlı olarak yayınlanacak. Töreni kaçıranlar için, Türkçe altyazılı tekrar gösterim ise 17 Mart Salı günü NOW kanalında izlenebilecek. Sinema tutkunları için Disney+, bu yılın Oscar gecesini canlı olarak takip etmek için tek adres olacak.