Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, yani halk arasında bilinen adıyla Oscar Ödülleri, 16 Mart 2026 gecesi sahiplerini bulacak. Bu yıl kırmızı halının ışıkları, hem yıldız isimleri hem de sinema tarihine geçecek performansları ekranlara taşıyacak. Ödüllerin bu yılki ev sahibi, ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien, olacak. Peki, Oscar adayları kimler? (TAM LİSTE) 2026 Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda? Detaylar...

OSCAR ADAYLARI KİMLER? (TAM LİSTE)

Oscar adayları, her kategoride yılın en seçkin yapımlarını ve oyuncularını içeriyor. İşte 2026 adaylarının tam listesi:

EN İYİ FİLM

Sinners

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sentimental Value

One Battle After Another

Bugonia

F1

The Secret Agent

Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson

Ryan Coogler

Josh Safdie

Joachim Trier

Chloé Zhao

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Michael B. Jordan – Sinners

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Wagner Moura – The Secret Agent

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs, I'd Kick You

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Kate Hudson – Song Sung Blue

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Jacob Elordi – Frankenstein

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Sean Penn – One Battle After Another

Delroy Lindo – Sinners

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Teyana Taylor – One Battle After Another

Amy Madigan – Weapons

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Elle Fanning – Sentimental Value

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

The Secret Agent (Brezilya)

Sentimental Value (Norveç)

Sirat (İspanya)

It Was Just An Accident (Fransa)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Arco

Zootopia 2

KPOP Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Elio

EN İYİ BELGESEL

The Alabama Solution

Cutting Through Rocks

Come See Me In The Good Light

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

One Battle After Another

Hamnet

Train Dreams

Frankenstein

Bugonia

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

It Was Just An Accident

Blue Moon

EN İYİ KURGU

F1

Sentimental Value

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Sinners

Train Dreams

One Battle After Another

Frankenstein

Marty Supreme

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

F1

Avatar: Fire & Ash

The Lost Bus

Sinners

Jurassic World Rebirth

EN İYİ MÜZİK

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

EN İYİ ŞARKI

"Golden" – KPOP Demon Hunters

"I Lied To You" – Sinners

"The Girl in the Bubble" – Wicked: For Good

"Dear Me" – Diane Warren: Relentless

"Sweet Dreams of Joy" – Vivia Verdi

EN İYİ SES

Frankenstein

F1

One Battle After Another

Sinners

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Avatar: Fire & Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Frankenstein

The Ugly Stepsister

Sinners

The Smashing Machine

Kokuho

EN İYİ CASTING (YENİ KATEGORİ)

Hamnet

Sinners

The Secret Agent

One Battle After Another

Marty Supreme

2026 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Bu yılın Oscar Ödül Töreni, 16 Mart 2026 gecesi, pazar akşamını pazartesiye bağlayan saatlerde düzenlenecek. Türkiye saatiyle 02:00'de başlayacak olan tören, kırmızı halı etkinliğiyle saat 01:15'te ekranlarda olacak. İzleyiciler, ünlü sunucu Conan O'Brien eşliğinde ödül gecesinin tüm heyecanını canlı olarak takip edebilecek.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Oscar Ödül Töreni, Türkiye'de yalnızca Disney+ platformunda canlı olarak yayınlanacak. Töreni kaçıranlar için, Türkçe altyazılı tekrar gösterim ise 17 Mart Salı günü NOW kanalında izlenebilecek. Sinema tutkunları için Disney+, bu yılın Oscar gecesini canlı olarak takip etmek için tek adres olacak.