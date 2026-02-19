Orucun ilk günü hangi dua okunur? Orucun ilk günü hangi zikir çekilir? Ramazanda hangi tesbih çekilir?
Ramazan ayı; rahmet, mağfiret ve arınma iklimiyle Müslümanlar için yılın en bereketli zaman dilimidir. Oruç ibadetinin yanı sıra zikir, tesbih ve esmâ okumaları da bu ayın manevî atmosferini derinleştirir. Ramazan'da yapılan ibadetler, İslam kültüründe hem bireysel arınma hem de toplumsal dayanışma açısından ayrı bir yere sahiptir. Peki, orucun ilk günü hangi dua okunur? Orucun ilk günü hangi zikir çekilir? Ramazanda hangi tesbih çekilir? Detaylar haberimizde.
ORUCUN İLK GÜNÜ HANGİ DUA OKUNUR?
Ramazan ayına ilk adım, niyet ve şükürle atılır. Oruç ibadeti sahurda niyetle başlar, iftarda ise hamd ve dua ile tamamlanır. Ramazan'ın ilk günü özel bir başlangıç niteliği taşıdığı için, rahmet ve bereket temalı dualar öne çıkar.
Ramazan'ın ilk 10 günü "rahmet günleri" olarak kabul edilir. Bu nedenle ilk gün özellikle merhamet içerikli esmâ ve dualar tercih edilir:
Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)
Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa'fu anna (Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle)
İlk gün yapılacak dualarda şu niyet öne çıkar:
"Allah'ım bu ayı benim için arınma, mağfiret ve rızana vesile kıl."
Oruç niyetinde samimiyet, iftarda ise şükür bilinci esastır. Ramazan'ın ilk günü yapılan dua, tüm ayın manevî seyrini belirleyen bir başlangıçtır.
ORUCUN İLK GÜNÜ HANGİ ZİKİR ÇEKİLİR?
Oruç ibadetinin başladığı ilk gün, kalbi arındırmaya yönelik zikirlerle geçirilmelidir. İlk 10 gün rahmet dönemi olduğundan şu esmâlar özellikle önerilir:
Rahmet ve Bereket İçin Esmalar
Ya Rahman – Dünyada her canlıya merhamet eden
Ya Rahim – Ahirette müminlere merhamet eden
Ya Hannan – Sonsuz şefkat sahibi
Ya Latif – Lütfu ve inceliği bol olan
Bu dönemde en çok çekilen zikirlerden biri:
"Ya Erhamerrahimin"
Ayrıca klasik zikir düzeni şu şekildedir:
33 kez Sübhanallah
33 kez Elhamdülillah
33 kez Allahu Ekber
Zikir, bilinçli bir anma eylemidir. Tespih ise Allah'ı eksikliklerden tenzih etmeyi ifade eder. Ramazan'ın ilk günü bu bilinçle yapılan zikirler, kalbi ayın ruhuna hazırlar.
RAMAZANDA HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?
Ramazan ayında çekilecek tesbihler yalnızca bu aya özgü değildir; ancak bu ay, tesbih için güçlü bir manevî fırsattır.
Ramazan'ın Günlerine Göre Tesbihler
1–10. Günler (Rahmet Dönemi)
"Ya Erhamerrahimin"
11–20. Günler (Mağfiret Dönemi)
"Ya Gaffarez Zünüb"
21–30. Günler (Kurtuluş Dönemi)
"Ya Atikarrikab"
Haftalık Tesbih Düzeni
Pazartesi: 1000 defa "La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim"
Salı: 100 defa salavat
Çarşamba: 1000 defa "Estağfirullahel Azim ve etübü ileyh"
Perşembe: 1000 defa "Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanellahil Azim"
Cuma: 1000 defa "Allah"
Cumartesi: 1000 defa "La İlahe İllallah"
Pazar: 1000 defa "Ya Hayyü Ya Kayyum"
Günlük Çekilebilecek Tesbihler
Her gün:
100 kez La İlahe İllallah
100 kez Estağfirullahel Azim
100 kez Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber
100 kez Allahummerham ummete Muhammed
100 kez Allahummağfir ummete Muhammed
33 kez Hasbunallahu ve ni'mel vekil
11 kez Allahumme inneke afuvvun...
11 kez Rabbigfir verham...
11 kez Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam
11 kez Allahumme einni ala zikrike...
Bu tesbihler, Ramazan boyunca düzenli şekilde tekrar edilerek manevî istikrar sağlanabilir.
RAMAZANDA EN ÇOK HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLMELİ?
Ramazan'da en faziletli sözlerin başında kelime-i tevhid gelir:
En Faziletli Zikirler
La İlahe İllallah – 100 kere
Estağfirullahel Azim – 100 kere
Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber – 100 kere
Allahummerham ummete Muhammed – 100 kere
Allahummağfir ummete Muhammed – 100 kere
Hasbunallahu ve ni'mel vekil – 33 kere
Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa'fu anna – 11 kere
Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin – 11 kere
Allahummesrah sudurena ilel imani vel İslam – 11 kere
Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike – 11 kere
Bu zikirler, hem bireysel arınmaya hem de ümmet bilincine katkı sağlar. Ramazan boyunca istikrarlı tekrar edilmesi tavsiye edilir.
RAMAZAN AYINDA HANGİ ESMALAR OKUNABİLİR?
Ramazan ayı üç ana manevî döneme ayrılır: rahmet, mağfiret ve kabul.
Rahmet (İlk 10 Gün)
Ya Rahman
Ya Rahim
Ya Hannan
Ya Latif
Mağfiret (Orta 10 Gün)
Ya Gaffar
Ya Gafur
Ya Afüvv
Ya Tevvab
Kabul ve Kurtuluş (Son 10 Gün)
Ya Mucib
Ya Vehhab
Ya Rezzak
Ya Fettah
İftar ve sahur vakitleri, duaların en makbul olduğu zamanlar arasında kabul edilir. Bu vakitlerde özellikle "Ya Mucib" ve "Ya Fettah" isimleri zikredilerek kapıların açılması niyaz edilir.