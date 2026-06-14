Orkun Kökçü kimdir, Orkun Kökçü kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Orkun Kökçü, sahada gösterdiği performans kadar özel hayatıyla da taraftarların markajında. Arama motorlarında sıkça sorulan "Orkun Kökçü evli mi, çocuğu var mı?" soruları, genç yıldızın henüz bekar olmasıyla yanıt buluyor. Çocukluk aşkı olan Beşiktaş’a transfer olarak hayallerini gerçekleştiren Orkun Kökçü’nün aile hayatından tuttuğu takıma, bilinmeyen özelliklerinden gelecek hedeflerine kadar merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledik. İşte "Kartal"ın yeni maestrosu Orkun Kökçü’ye dair her şey!

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda’nın Haarlem şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol eğitimini Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord altyapısında alan ve burada kaptanlığa kadar yükselerek şampiyonluk yaşayan başarılı orta saha, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Avrupa kupalarında ve milli takımda kazandığı tecrübe, onu hem Süper Lig’in hem de A Milli Takım’ın en kilit isimlerinden biri haline getirmiştir.

ORKUN KÖKÇÜ ASLEN NERELİ?

Hollanda doğumlu olan milli futbolcu, aslen Afyonkarahisarlıdır. Ailesi Afyon’un Emirdağ ilçesinden olan Kökçü, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanarak Türk halkının büyük sevgisini kazanmıştır. Kökçü, her fırsatta köklerine olan bağlılığını ve Türk kültürüne duyduğu aidiyeti dile getirmektedir.

ORKUN KÖKÇÜ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Orkun Kökçü’nün özel hayatı, hayranları tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla Orkun Kökçü bekardır ve çocuğu yoktur. Kariyerine ve Beşiktaş’taki şampiyonluk hedeflerine odaklanan yıldız futbolcu, özel hayatını genellikle gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih etmektedir.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Orkun Kökçü, 2025-2026 sezonu başında Portekiz ekibi Benfica'dan büyük bir transfer operasyonuyla Beşiktaş’a imza atmıştır. Siyah-beyazlı formayla gösterdiği liderlik karakteri sayesinde kısa sürede takım kaptanlığına getirilen Kökçü, 2026 yılında sergilediği gol ve asist performansıyla ligin en skorer orta saha oyuncuları arasında zirvede yer almaktadır.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Orkun Kökçü, çocukluğundan beri koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Hollanda’da büyürken ailesiyle birlikte Beşiktaş maçlarını takip ettiğini belirten milli yıldız, siyah-beyazlı kulübe imza atarken "Çocukluk hayalim gerçek oldu" ifadelerini kullanmıştır. Saha içindeki tutkulu oyunuyla bu aidiyetini taraftarlara da fazlasıyla hissettirmektedir.

ORKUN KÖKÇÜ KÜNYE (NİSAN 2026 GÜNCEL)

Doğum Tarihi: 29 Aralık 2000

Yaş: 25

Aslen Nereli: Afyonkarahisar (Emirdağ)

Mevkii: Merkez Orta Saha / On Numara

Güncel Takımı: Beşiktaş (Kaptan)

Medeni Durumu: Bekar

Forma Numarası: 10