Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Orkun Işıtmak, Türkiye'nin dijital içerik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş, yaratıcı ve girişimci bir YouTuber olarak tanınıyor. İzleyicilerini eğlenceli ve sürükleyici videolarıyla etkileyen Işıtmak, oyun videolarından challenge ve vlog içeriklerine kadar farklı türlerde içerikler üretiyor. Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan kanalı ve sosyal medyadaki popülerliği, onu Türkiye'nin en tanınan dijital isimlerinden biri haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir'de doğmuş ve Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olarak tanınmaktadır. Başlangıçta korku oyunları videolarıyla izleyici karşısına çıkan Işıtmak, zamanla içerik çeşitliliğini artırarak vlogger ve challenge videoları üretmeye başlamıştır. Dijital dünyada yaratıcı yaklaşımı, kurgulama yeteneği ve izleyiciyle olan etkileşimi sayesinde kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca, YouTube içerik üreticiliği dışında dijital reklam ve sponsorluk projelerinde de sık tercih edilen bir isim haline gelmiştir.

ORKUN IŞITMAK KAÇ YAŞINDA?

Orkun Işıtmak, 1996 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Genç yaşına rağmen dijital içerik üretimi konusunda önemli bir deneyim ve başarı elde etmiş, Türkiye'de YouTube ekosisteminin önde gelen isimlerinden biri olmuştur.

ORKUN IŞITMAK NERELİ?

Orkun Işıtmak, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine başlamış, ancak YouTube içeriklerine odaklanmak için bir süre eğitimine ara vermiştir.

ORKUN IŞITMAK'IN KARİYERİ

Orkun Işıtmak, YouTube kariyerine ilk olarak korku oyunları videolarıyla başlamış, sonrasında risk alarak içeriklerini vlogger ve challenge videolarına yönlendirmiştir. Orkun Işıtmak ve Orkun Işıtmak 2 adını taşıyan kanallarıyla oyun videoları, challenge içerikleri ve yurtdışı seyahat videoları üretmektedir.

Yaratıcılığı ve özgün içerikleri sayesinde kanal, kısa sürede hızlı bir büyüme göstermiş ve şu an 2.500.000'den fazla aboneye ulaşmıştır. Kariyeri boyunca dijital reklam ve sponsorluk projelerinde de sık tercih edilen bir isim olmuştur, Türkiye'de YouTube ekosisteminde en etkili ve yaratıcı içerik üreticilerinden biri olarak öne çıkmaktadır.