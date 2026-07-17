Malatya sağlık camiasını derinden üzen bir vefat haberi geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Gözeneli, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun yıllar boyunca Malatya ve çevresinde sağlık hizmeti sunan deneyimli hekimin vefatı, meslektaşları, hastaları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Peki, Orhan Gözeneli kimdir? Doktor Orhan Gözeneli neden öldü? Detaylar...

SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞAN ACI KAYIP

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllardır Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Orhan Gözeneli'nin vefat haberi, başta sağlık çalışanları olmak üzere kent genelinde büyük üzüntü oluşturdu.

Görev yaptığı süre boyunca çok sayıda hastanın tedavisinde yer alan ve genel cerrahi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Gözeneli, Malatya'da uzun yıllar sağlık hizmeti veren önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Hastane yönetiminin yaptığı bilgilendirmeye göre, Op. Dr. Orhan Gözeneli için bugün saat 11.00'de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Binası önünde anma programı gerçekleştirildi. Programın ardından cenaze töreni kapsamında cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

HASTANE TARAFINDAN ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, sağlık çalışanları ve meslektaşları, Op. Dr. Orhan Gözeneli'yi düzenlenen anma programında bir araya gelerek son görevlerini yerine getirdi. Program, hastane başhekimlik binası önünde gerçekleştirildi.

ORHAN GÖZENELİ KİMDİR?

Op. Dr. Orhan Gözeneli, uzun yıllar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Meslek yaşamı boyunca Malatya ve çevre illerden gelen çok sayıda hastaya sağlık hizmeti sundu.

Genel cerrahi alanında uzmanlaşan Op. Dr. Orhan Gözeneli; guatr (tiroid) cerrahisi, fıtık ameliyatları, safra kesesi hastalıkları, meme hastalıkları ve gastrointestinal sistem (sindirim sistemi) cerrahisi başta olmak üzere genel cerrahinin birçok alanında görev aldı.

Hekimlik kariyeri boyunca binlerce cerrahi operasyonda yer alan Gözeneli, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde uzun yıllar hizmet vererek bölgedeki sağlık hizmetlerine katkıda bulundu.

ORHAN GÖZENELİ NEDEN ÖLDÜ?

Op. Dr. Orhan Gözeneli, 17 Temmuz tarihinde bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Rahatsızlığının teşhis edilmesinin ardından tedavi sürecine başlanan Gözeneli'nin, uygulanan tedavilere rağmen hastalığının ilerlemesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vefat haberi, görev yaptığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere sağlık camiasında ve Malatya'da büyük üzüntüyle karşılandı.

UZUN YILLAR SAĞLIK HİZMETİ VERDİ

Op. Dr. Orhan Gözeneli, görev yaptığı süre boyunca genel cerrahi alanında birçok hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinde aktif rol üstlendi. Özellikle guatr, safra kesesi, fıtık, meme hastalıkları ve gastrointestinal sistem cerrahisi alanlarında hizmet veren Gözeneli, uzun yıllar Malatya'da sağlık hizmeti sunan hekimler arasında yer aldı.