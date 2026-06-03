Organik Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi, Organik Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği Organik Aşk filmi, romantik komedi türündeki sıcak hikâyesi ve Ege'nin eşsiz manzaralarıyla yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye ilçelerinde çekilen filmin oyuncu kadrosunda Gizem Karaca, Mustafa Mert Koç ve Tarık Papuçcuoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Organik Aşk filminin çekim yerleri, konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen detaylar...

ORGANİK AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, OYUNCULARI KİM? ORGANİK AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

2018 yapımı romantik komedi filmi Organik Aşk, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken filmin çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Muğla'nın doğal güzellikleri arasında çekilen yapım, başrollerinde Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'u bir araya getirirken, eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki Organik Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?

Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği Organik Aşk filmi, romantik komedi türündeki sıcak hikâyesi ve Ege'nin eşsiz manzaralarıyla yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye ilçelerinde çekilen filmin oyuncu kadrosunda Gizem Karaca, Mustafa Mert Koç ve Tarık Papuçcuoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Organik Aşk filmi hakkında merak edilenler...

ORGANİK AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Organik Aşk filminin çekimleri Muğla'nın farklı turistik noktalarında gerçekleştirildi. Özellikle Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye ilçeleri filmin doğal atmosferine önemli katkı sağladı. Ege Bölgesi'nin eşsiz doğasını ve sakin yaşamını ekrana taşıyan yapım, görsel açıdan da izleyicilerden tam not aldı.

Filmde yer alan doğal koylar, nehir manzaraları ve yöresel yaşam unsurları, hikâyenin samimi yapısını destekleyen önemli detaylar arasında bulunuyor.

ORGANİK AŞK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Organik Aşk filmi 2018 yılında vizyona girdi. Çekimlerin ise filmin vizyon tarihinden önce Muğla ve çevresinde tamamlandığı biliniyor. Romantik komedi türündeki yapım, gösterime girdiği dönemde özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekmişti.

ORGANİK AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, şehir hayatından uzaklaşarak doğal ve sakin bir yaşam sürmeye çalışan karakterlerin başından geçen eğlenceli olayları konu alıyor. Birbirinden farklı hayatlara sahip iki genç insanın yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye, aşk, dostluk ve komedi unsurlarını bir araya getiriyor.

Doğal yaşam ile modern hayat arasındaki farklılıkları mizahi bir dille işleyen Organik Aşk, romantik komedi severlere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

ORGANİK AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Organik Aşk filminin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Filmin başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç paylaşırken, kadroda ayrıca Tarık Papuçcuoğlu, Esra Sönmezer, Ayhan Taş, Aslı Bekiroğlu ve Murat Parasayar gibi oyuncular da bulunuyor.

Başarılı oyuncu performansları ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çeken Organik Aşk, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.