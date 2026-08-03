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En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı

En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı Haber Videosunu İzle
En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı
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Nevşehir'de düğün konvoyunda ilerleyen gelin otomobilinin lastiği patladı, araç takla attı. Gelin ve damat hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde düğün konvoyunda meydana gelen ve gelin ile damadın hafif yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DÜĞÜN TÖRENİNİN ARDINDAN FACİA GELDİ

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Göre beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göre Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün töreninin ardından hareket eden konvoydaki gelin otomobili, Göre Belediyesi Şantiyesi önünde seyir halindeyken ön sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. 

GELİN VE DAMAT KAZAYI YARALI ATLATTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan gelin ve damat, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Hafif yaralanan çift, tedbir amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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