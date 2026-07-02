Onuralp Bitim kimdir, aslen nereli, basketbolcu Onuralp Bitim kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği isimlerden Onuralp Bitim yeniden gündemde. "Onuralp Bitim kimdir?", "Aslen nereli?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Onuralp Bitim'in biyografisi, kariyeri ve güncel kulüp hayatına dair merak edilen ayrıntılar

ONURALP BİTİM KİMDİR?

Onuralp Bitim, 31 Mart 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Basketbolcu bir aileden gelen Bitim'in annesi eski milli basketbolcu Nedret Kılıç, babası ise eski basketbolcu Levent Bitim'dir. Küçük yaşlarda basketbola başlayan Onuralp Bitim, altyapı eğitimini Anadolu Efes'te aldı ve genç yaşta profesyonel kariyerine adım attı.

Kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev yapabilen milli oyuncu, skor üretme becerisi, atletizmi ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor.

ONURALP BİTİM KAÇ YAŞINDA?

31 Mart 1999 doğumlu olan Onuralp Bitim, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de uluslararası organizasyonlarda önemli tecrübeler edinen başarılı oyuncu, kariyerini üst düzey seviyede sürdürüyor.

ONURALP BİTİM NERELİ, ASLEN NERELİ?

Onuralp Bitim, İstanbul doğumludur. Basketbol kariyerine de İstanbul'da başlayan milli oyuncu, Türk basketbolunun altyapısından yetişen önemli yetenekler arasında gösteriliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre aslen de Türkiye kökenlidir.

ONURALP BİTİM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Onuralp Bitim, kariyerini Bayern Münih formasıyla sürdürüyor. NBA deneyiminin ardından Avrupa basketboluna dönen milli oyuncu, Almanya temsilcisinde hem ligde hem de EuroLeague'de mücadele ediyor.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da önemli parçalarından biri olan Bitim, sağlıklı olduğu dönemlerde ay-yıldızlı formayla da görev almaya devam ediyor.

ONURALP BİTİM'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Onuralp Bitim, daha sonra Yeşilgiresun Belediyespor, Bursaspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde forma giydi. Özellikle Beşiktaş'ta sergilediği etkili performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli basketbolcu, ardından NBA'e transfer oldu.

NBA'de de forma giyen Bitim, daha sonra kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı. Skor üretme becerisi, dış şut yüzdesi ve ribaund katkısıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.