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Çanakkale'de Troya tüneli girişinde feci kaza! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

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Çanakkale'de Troya tüneli girişinde feci kaza! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya tüneli girişindeki kavşakta İzmir'e giden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Gürel (75) ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti, araçtaki 3 köpek de öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Gürel (75) ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti.

TROYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ayvacık ilçesindeki Troya tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi. İzmir'e giden E.Ç. yönetimindeki 34 TT 335 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 3 KÖPEK DE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Mustafa Gürel (75) ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, aynı araçtaki 3 köpeğin de öldüğü tespit edildi.

Yolda güvenlik önlemi alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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