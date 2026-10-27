Önder Kahveci kimdir? Kamu-Sen Başkanı 2027 bütçesinden ne istedi?

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifini 27 Ekim 2026 sabahı görüşmeye başladı. Aynı gün Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emeklilerin bütçeden beklentilerini madde madde sıraladı. Kahveci'ye göre bütçe bir öncelikler belgesi ve bu belgenin ilk sırasında memurun ve emeklinin geliri olmalı.

ÖNDER KAHVECİ NE İSTEDİ?

Önder Kahveci, 2027 bütçesinde memur ve emekliler için ek zam ve refah payına kaynak ayrılmasını istedi. Listenin başında bu talep var. Emekli memurların da ilave ek ödemeden yararlanması için bütçeye pay konmasını ve yasal düzenlemenin hızla yapılmasını istedi.

Birinci derecedeki memurlar için ek göstergenin 3600'e çıkarılması da talepler arasında. Sendika, bu artışın 2023 ve 2025 toplu sözleşmelerinde kabul edildiğini hatırlatıp hemen uygulanmasını bekliyor.

Yemek yardımının bütün memurlara verilmesi ve harcırahın yemek, konaklama ve günlük ihtiyaçları karşılayacak düzeye çıkarılması da istendi. Fazla mesainin saat ücreti en düşük işçi ücretinin saatlik karşılığından az olmamalı, nöbet ücreti artırılmalı, koruyucu giyim ödemesindeki aksaklıklar giderilmeli. Kahveci, hükümete ve bütün milletvekillerine bütçe görüşmelerinde bu talepler için somut adım atma çağrısı yaptı.

ÖNDER KAHVECİ KİMDİR?

Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen'in genel başkanı. Meslek hayatına sağlık memuru olarak başladı, öğretmenlik ve okul müdürlüğünden sonra sendikacılığa geçti. Türkiye Kamu-Sen genel başkanlığına sendikanın 6. Olağan Genel Kurulu'nda seçildi; 10 Haziran 2023'te Ankara'da yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden aynı göreve getirildi.

Memur maaşları ve toplu sözleşme dönemlerinde sık sık açıklama yapıyor. 13 Ağustos 2026'da memur ve emekli maaşlarının yeni ekonomik tahminlere göre güncellenmesini istedi. 22 Eylül 2026'da ise YÖK Başkanı Erol Özvar'a üniversite hastanesi çalışanlarının taleplerini iletti. Kahveci evli ve bir çocuk babası.

ÖNDER KAHVECİ NEREDE OKUDU?

Önder Kahveci, 1981'de Konya Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Liseye Çankırı Sağlık Meslek Lisesi'nde başlamış, üç yılını orada geçirmişti. Çalışırken 1988'de Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'ne girdi ve 1991'de buradan mezun oldu.

ÖNDER KAHVECİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Önder Kahveci, Kasım 1981'de Bitlis Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık memuru olarak işe başladı. 1984-1985'te askerliğini yaptı, dönüşte Amasya Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. 1991'de enstitüyü bitirince Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde tıbbi teknolog olarak çalıştı.

1992'den itibaren Keçiören'deki çevre sağlığı ve laboratuvar meslek liselerinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı. 1999-2004 arasında Ankara Süleyman Demirel Sağlık Meslek Lisesi'nin müdürüydü. Sendikadaki ilk yöneticiliği de bu yıllara denk geliyor: 1999-2001 arasında Türk Sağlık-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı'ydı. Daha sonra Türk Sağlık-Sen'in 1. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkan seçildi, ardından Türkiye Kamu-Sen'in başına geçti.

ÖNDER KAHVECİ HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Önder Kahveci, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde MHP'nin Ankara 1. bölge listesinde ikinci sıradan aday gösterildi. Seçimden bir ay sonra, Haziran 2023'teki olağanüstü genel kurulda yeniden Türkiye Kamu-Sen genel başkanı seçildi.