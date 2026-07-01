Onbeşliler dizi mi, sinema filmi mi, Onbeşliler toplam kaç bölüm, hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor?

Onbeşliler yapımı, yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. “Onbeşliler dizi mi, film mi, kaç bölüm ve hangi gün yayınlanıyor?” sorusu sıkça araştırılırken, yapımın yayınlandığı platform ve bölüm sayısına dair detaylar da merak ediliyor.

ONBEŞLİLER DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Onbeşliler dizisi, Çanakkale Savaşı'nda vatan savunması için Tokat'tan cepheye gönüllü giden gençlerin fedakârlık ve dostluk dolu hikâyesini anlatmaktadır. Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Ezgi Şenler'in paylaştığı dizide, tarihi atmosferi yansıtan güçlü oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları kilit karakterler yer almaktadır.

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda öne çıkan isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir:

• İsmail Ege Şaşmaz: Bekir karakterini canlandırmaktadır. (Ağa oğlunun aile baskısı altında kimliğini bulma mücadelesi).

• Ezgi Şenler: Hediye karakterini canlandırmaktadır.

• Deniz Hamzaoğlu: Kadrodaki tecrübeli oyunculardan biridir.

• Kemal Uçar: Dizinin hikâyesindeki önemli karakterlerden birini oynamaktadır.

• Mücahit Koçak: Yetenekli oyuncu ekibinde yer almaktadır.

• Muhammed Cangören: Usta oyuncu kadronun bir parçasıdır.

• Ruhi Sarı: Hikâyedeki rollerden birini canlandırmaktadır.

• Murat Akkoyunlu: Dizinin önemli isimlerindendir.

• Umut Karadağ: Kadroda yer alan bir diğer tecrübeli oyuncudur.

• Merve Üçer: Hikâyedeki karakterlerden birine hayat vermektedir