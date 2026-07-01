Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'dan ayrılarak 3. Lig'e gitti

Galatasaray'da sözleşme süresinin sonuna gelen genç orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz'ün yeni adresi Almanya oldu.

GALATASARAY'DAN 3. LİG'E GİTTİ

Galatasaray'a veda eden 20 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Almanya 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken ile resmi sözleşme imzaladı.

''KARARIMI VERMEMDE BELİRLEYİCİ OLDU''

Sarı-kırmızılı formayla toplamda 7 müsabakada görev alan genç oyuncu, transferinin ardından açıklama yaparak, "Saarbrücken'e gelmeyi isteyerek ve bilerek seçtim. Kulübün gelecek planlaması ve bu plan dahilinde bana biçilen rol, kararımı vermemde oldukça belirleyici oldu. Şimdi tek odak noktam bir an önce sahaya çıkıp yeteneklerimi sergilemek ve takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak." dedi.