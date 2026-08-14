İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti. Karakaş’ın istifası siyaset gündeminde yer alırken, istifanın gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Siyasi kariyeri, eğitim hayatı ve İYİ Parti’deki görevleriyle merak edilen Ömer Karakaş hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ömer Karakaş kimdir? İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş neden istifa etti? Detaylar...

ÖMER KARAKAŞ KİMDİR?

Ömer Karakaş, 1973 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tamamladı. Üniversite eğitiminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. Karakaş, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

İş hayatında ise sahibi olduğu mühendislik firmasıyla inşaat ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Ömer Karakaş’ın siyasi kariyerinde MHP dönemi önemli bir yer tuttu. Karakaş, 1994-1997 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in özel kalem müdürlüğünü yürüttü. 1997-2011 yılları arasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü olarak görev yaptı.

2015 genel seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanlığına aday olan Meral Akşener’i destekleyen Karakaş, 2017 yılında MHP’den istifa etti. Aynı yıl Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı.

Karakaş, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’nin Ankara milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. 2023 genel seçimlerinde ise İYİ Parti Aydın milletvekili adayı oldu ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

TBMM’nin resmi özgeçmişinde de Karakaş, 28. Dönem Aydın Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi olarak yer alıyor.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖMER KARAKAŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’ın partisinden istifa ettiği bilgisi gündeme gelirken, istifanın nedeni henüz resmi bir şekilde açıklanmadı.

Bu nedenle Ömer Karakaş’ın neden istifa ettiğine ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir gerekçe bulunmuyor. İstifa kararının arkasındaki neden konusunda resmi bir açıklama yapılmadığı için farklı iddialar üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır.

ÖMER KARAKAŞ'IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Ömer Karakaş’ın siyasi hayatı MHP içerisinde başladı. Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli dönemlerinde özel kalem müdürlüğü görevlerinde bulunan Karakaş, 2017 yılında MHP’den ayrılarak İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde yer aldı.

İYİ Parti’nin kurucuları arasında bulunan Karakaş, sonraki süreçte milletvekilliği için aday oldu. 2018 seçimlerinde Ankara’dan aday gösterilirken, 2023 genel seçimlerinde Aydın’dan milletvekili adayı olarak seçime girdi ve 28. Dönem TBMM’de görev yapmaya başladı.

TBMM kayıtlarında Karakaş’ın İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeliğinin yanı sıra İçişleri Komisyonu üyeliği de bulunuyor.