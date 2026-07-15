Ömer Halisdemir kimi öldürdü? Ömer Halisdemir'i kim öldürdü, nerede vuruldu?

15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden biri haline gelen Astsubay Ömer Halisdemir’in o gece yaşadıkları, yıllar sonra da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Halisdemir’in, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye yönelik girişimi engellemek için aldığı görev ve ardından yaşanan çatışmanın detayları, dava dosyaları ve resmi kayıtlarla ortaya konuldu. İşte Ömer Halisdemir’in kimi vurduğu, nasıl şehit edildiği ve olayın bilinmeyen yönleri…

ÖMER HALİSDEMİR KİMİ ÖLDÜRDÜ?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı karargâhına gelen FETÖ mensubu Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurdu.

Darbe girişimi sırasında Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek amacıyla beraberindeki darbeci askerlerle birlikte Ankara’ya geldi. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilen emir doğrultusunda hareket eden Ömer Halisdemir, karargâh önünde Semih Terzi’ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Halisdemir, Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldürdü. Bu olay, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın kontrolünün darbecilerin eline geçmesini engelleyen kritik gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

Mahkeme dosyalarında yer alan bilgilere göre Ömer Halisdemir’in görevi, darbeci birliklerin komuta merkezini ele geçirmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilmişti.

ÖMER HALİSDEMİR'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Ömer Halisdemir, Semih Terzi’yi vurmasının ardından darbe yanlısı askerlerin açtığı ateş sonucu şehit edildi.

Resmi dava dosyaları ve mahkeme kayıtlarına göre Halisdemir’in ölümünde, Semih Terzi’nin beraberindeki darbeci askerlerin rolü bulunuyordu. Olayın ardından yapılan yargılamalarda, Halisdemir’e ateş eden ve olay yerinde bulunan askerlerin eylemleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Halisdemir’in vurulmasının ardından darbeci askerler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olduğu, otopsi raporları ve yargı süreçlerinde yer alan bilgilerle kayıt altına alındı.

15 Temmuz davalarında, Ömer Halisdemir’in ölümüne ilişkin sorumlular hakkında çeşitli mahkeme kararları verildi. Olayın failleri ve sorumluları, Ankara’daki yargı süreçlerinde ele alındı.

ÖMER HALİSDEMİR NEREDE VURULDU?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı karargâh binasının önünde vuruldu.

Halisdemir, Semih Terzi’yi etkisiz hale getirdikten hemen sonra aynı bölgede darbe yanlısı askerlerin açtığı ateşe maruz kaldı. Olayın gerçekleştiği yer, Özel Kuvvetler Komutanlığı karargâh girişinin bulunduğu alan olarak resmi kayıtlarda yer aldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in vurulduğu nokta, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayların simge noktalarından biri haline geldi. Bölgedeki anma alanları ve yapılan düzenlemelerle bu nokta, ziyaret edilen yerlerden biri oldu.

Dava dosyalarında ve resmi açıklamalarda olayın Ankara Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde gerçekleştiği belirtilmektedir.

ÖMER HALİSDEMİR KAÇ KURŞUN YEDİ?

Ömer Halisdemir’in ölümüne ilişkin resmi otopsi raporunda, vücuduna isabet eden 8 kurşun nedeniyle şehit olduğu bilgisi yer almaktadır.

15 Temmuz sonrasında kamuoyunda Halisdemir’in kaç kurşunla vurulduğuna ilişkin farklı rakamlar dile getirilmiş olsa da resmi adli kayıtlar ve otopsi raporlarında belirtilen sayı 8’dir.

ÖMER HALİSDEMİR'E İLK KURŞUNU KİM SIKTI?

Ömer Halisdemir’e ilk kurşunu sıkan kişinin, darbeci askerlerden cuntacı Binbaşı Fatih Şahin olduğu resmi dava dosyalarında belirtilmektedir.

Mahkeme tutanaklarında ve dava belgelerinde yer alan bilgilere göre Fatih Şahin, Semih Terzi’nin vurulmasının ardından Ömer Halisdemir’e ateş eden ilk kişiler arasında yer aldı.