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Ömer Fatih Sayan, uzun yıllara dayanan kamu ve özel sektör deneyimiyle bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çeşitli görevlerde bulundu. Sayan'ın kariyeri ve 2026 yılında üstlendiği yeni görev merak konusu oldu. Peki, Ömer Fatih Sayan kimdir, şu anki görevi nedir? Ömer Fatih Sayan kaç yaşında, nereli? Detaylar.

ÖMER FATİH SAYAN KİMDİR?

Ömer Fatih Sayan, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. Üniversite eğitiminin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sektörle ilgili özel şirketlerde görev yaptı.

Sayan, özel sektörde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Silikon Vadisi İnisiyatifinde de görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulundu.

Türkiye ve Almanya'da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler veren Sayan, akademik ve mesleki çalışmalarını bilişim ve iletişim teknolojileri alanında sürdürdü.

EESTEC Avrupa Birliği Elektrik Mühendisleri Öğrencileri İstanbul-Türkiye yerel komitesini kuran Sayan, IEEE ve EMO Ankara Şubesi üyeliklerinde bulundu. Osnabrück Almanya Türk-Alman Dostluk Heyeti ve Türkische Gesprachskreis Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mimar Sinan Derneği Başkan Yardımcılığı ve Denetim Kurulu üyeliği yaptı.

Sayan ayrıca WSIS Dünya Bilgi Toplumu Konferansları Türkiye Heyet Başkanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Elektronik Düzenleyici Kurumlar Teşkilatı BEREC Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yapay Zeka Türkiye Konferansı'nın yürütücülüğünü üstlendi.

Kariyerinde USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanlığı ve 5G Türkiye Forum Başkanlığı da bulunan Sayan'ın araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

KAMU GÖREVLERİNDE KARİYERİ

Ömer Fatih Sayan, 2007-2014 yılları arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. Ocak 2014'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kurul üyesi olarak atandı.

Ağustos 2015 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı olarak görev yapan Sayan, Temmuz 2018 itibarıyla T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait resmi belgelerde de Sayan'ın bakan yardımcısı olarak görev yaptığı görülüyor.

TÜRK TELEKOM YÖNETİM KURULU GÖREVİ

Ömer Fatih Sayan, Eylül 2018'de Türk Telekom'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Aralık 2018'den Haziran 2024'e kadar Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Haziran 2024 tarihinden itibaren ise Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

ÖMER FATİH SAYAN'IN ŞU ANKİ GÖREVİ NEDİR?

Ömer Fatih Sayan, 4 Temmuz 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine atandı.

Aynı atama kararları kapsamında Ahmet Çağrı Çiçek de EPDK üyeliğine getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay atandı.

Bu nedenle 4 Temmuz 2026 tarihli atama kararları sonrasında Sayan'ın güncel görevi EPDK üyeliğidir.

ÖMER FATİH SAYAN KAÇ YAŞINDA?

Ömer Fatih Sayan, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla doğum yılı üzerinden 48-49 yaş aralığındadır.

ÖMER FATİH SAYAN NERELİ?

Ömer Fatih Sayan, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Verilen bilgilere göre doğum yeri İstanbul'dur.