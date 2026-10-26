Oktay Saral kimdir, Oktay Saral Sarallardan mı, Saral aileisnden mi, Oktay Saral görevi neydi?

Oktay Saral, 2016’dan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak görev yapıyordu. Saral, 25 Ekim 2026’da gazeteci Talat Atilla’ya yaptığı açıklamada görevden alındığını doğruladı ve kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla alındığını söyledi. İşte Oktay Saral’a dair bilinenler.

OKTAY SARAL KİMDİR?

Oktay Saral, 18 Mart 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Saral, bir süre serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Gençlik yıllarında amatör kümede futbol da oynayan Saral, evli ve üç çocuk babası.

OKTAY SARAL’IN SİYASİ KARİYERİ

Saral, 1999’da Of Belediye Başkanı seçildi ve bu görevi 2011’e kadar üç dönem boyunca sürdürdü. Belediye başkanlığı döneminde Ofspor Kulübü ve Kızılay Of Şubesi gibi kurumlarda da başkanlık yaptı. 2011 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak TBMM’ye giren Saral, 2011-2015 döneminde milletvekilliği yaptı. Meclis’te Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi olarak çalıştı.

OKTAY SARAL’IN GÖREVİ NEYDİ?

Oktay Saral, 2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapıyordu. Saral, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi olarak da çalışıyordu.

OKTAY SARAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Saral, 12 Ekim 2026’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini savunarak bu uygulamayı eleştirmişti. Azerbaycan’da yürürlüğe giren düzenlemede “başörtüsü” ifadesi doğrudan yer almasa da bazı çevreler değişikliği başörtüsü yasağı olarak yorumlamıştı. Saral’ın sözlerine Azerbaycan’dan sert tepki geldi; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi, 13 Ekim’de yaptığı açıklamayla Saral ve bazı AK Parti milletvekillerinin ifadelerine karşı çıktı. Middle East Eye’ın 20 Ekim’de yayımladığı haberde ise Bakü yönetiminin Ankara’dan Saral’ın görevden alınmasını istediği öne sürülmüştü.

SARAL GÖREVDEN ALINDIĞINI DOĞRULADI

Gazeteci Talat Atilla’nın telefonla ulaştığı Oktay Saral, görevden alınıp alınmadığı sorusuna olumlu yanıt verdi. Saral, makamlara bağlı olmadıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini göreve getirdiğini ve yine onun talimatıyla ayrıldığını belirterek kimseye kırgın olmadığını söyledi. Saral, görevden ayrılmasının Azerbaycan’a ilişkin açıklamalarıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna ise öyle göründüğü yanıtını verdi.

“KRİTİK MÜNASEBETİMİZ NEDENİYLE”

Oktay Saral, sonraki açıklamasında da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kritik ilişkiler nedeniyle bazı kararlar alınmasının doğal olduğunu ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına saygı duyduğunu dile getirdi. Bazı haberlerde ise Saral’ın 26 Ekim’de sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurduğu belirtildi.

TÜRK DEVLETLERİ ZİRVESİ ÖNCESİ GELDİ

Saral’ın görevden ayrılması, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik gerilimin sürdüğü bir döneme ve 30 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi öncesine denk geldi. Saral’ın yerine yeni bir başdanışman atandığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OKTAY SARAL SARALLAR AİLEİSNDEN Mİ?

Evet, Oktay Saral Saral (Sarıalioğlu) ailesindendir. Oktay Saral Trabzon’un Of ilçesi kökenli olan köklü Sarıalioğlu / Saral ailesine mensuptur.