OK mu NOK mu soruları, ilişki soruları!

Sosyal medyanın yeni gözdesi olan "OK mu NOK mu?" testi, ikili ilişkilerde "kabul edilebilir" ve "asla olmaz" denilen durumları masaya yatırıyor. Sevgilinizle veya arkadaş grubunuzla oynayabileceğiniz bu oyunda, dijital alışkanlıklardan günlük yaşam tercihlerine kadar pek çok farklı kategoride ilişki soruları yer alıyor. Partnerinizin hangi durumlara "OK" hangilerine "NOK" dediğini öğrenerek aranızdaki uyumu test etmek ister misiniz? İşte ilişkinize heyecan katacak, bazen güldürecek bazen de derin düşündürecek en popüler soru listesi!

OK MU NOK MU?

İlişkinizin hangi evresinde olursanız olun (yeni flört, uzun süreli ilişki veya evlilik), bu sorular partnerinizle aranızdaki gerçek uyumu test etmenizi sağlayacaktır.

1. SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL SINIRLAR

Modern ilişkilerin en büyük kavga sebebi dijital alışkanlıklardır. Bakalım sizin sınırlarınız nerede?

• OK mu NOK mu? Sevgilinin eski sevgilisini sosyal medyadan takip etmesi.

• OK mu NOK mu? Telefon şifrelerinin karşılıklı olarak verilmesi.

• OK mu NOK mu? Sevgilinin her fotoğrafını beğenen karşı cinsten birini engellememesi.

• OK mu NOK mu? İlişki başlar başlamaz "ilişkisi var" durumunu paylaşmamak.

• OK mu NOK mu? Sevgilinin konumunun 7/24 açık olması.

• OK mu NOK mu? Tartışma yaşandığında fotoğrafları arşivlemek veya silmek.

2. GÜNLÜK YAŞAM VE ALIŞKANLIKLAR

Bazen en büyük aşklar, lavabonun içinde bırakılan bir sakal tıraşı artığı yüzünden bitebilir.

• OK mu NOK mu? Sevgilinin senin yanındayken sürekli telefona bakması.

• OK mu NOK mu? Haftanın 3 gününü arkadaşlarıyla (sensiz) geçirmesi.

• OK mu NOK mu? Maaş kartlarının ortak bir hesapta toplanması.

• OK mu NOK mu? Sevgilinin karşı cinsten olan "en yakın" arkadaşıyla baş başa yemeğe çıkması.

• OK mu NOK mu? Evde tek başına vakit geçirmek istediğinde seni eve kabul etmemesi.

• OK mu NOK mu? Habersizce sevgilinin evine/işine gitmek (sürpriz yapmak).

3. GELECEK PLANLARI VE DEĞERLER

İlişki ciddileştikçe "OK" dediklerimiz hayati önem taşımaya başlar.

• OK mu NOK mu? Evlendikten sonra her pazar aile ziyaretine gitmek.

• OK mu NOK mu? Kariyer fırsatı için farklı bir şehre/ülkeye taşınmak.

• OK mu NOK mu? Çocuk sahibi olduktan sonra bakıcı tutmak yerine bir ebeveynin işi bırakması.

• OK mu NOK mu? Büyük bir harcama yapmadan önce (araba, tatil vb.) birbirine sormamak.

• OK mu NOK mu? İlişkideki sorunları üçüncü kişilere (arkadaş veya anne) anlatmak.

FLÖRT AŞAMASINDA SORULACAK "TUZAK" SORULAR

Henüz birbirinizi tanıma aşamasındaysanız, bu sorular karşı tarafın karakterini anlamanız için altın değerindedir:

1. Garsona kötü davranmak: OK mu NOK mu? (Genelde büyük bir NOK'tur!)

2. İlk buluşmada hesabı erkeğin ödemesi: OK mu NOK mu?

3. Eski sevgiliden nefretle bahsetmek: OK mu NOK mu?

4. Sürekli "ayrılalım" diyerek blöf yapmak: OK mu NOK mu?

5. Özel günleri (yıl dönümü vb.) unutmak: OK mu NOK mu?

BU OYUNU OYNARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu test bir eğlence aracı olsa da, bazen ciddi tartışmaları tetikleyebilir. Oyunun tadının kaçmaması için şu altın kuralları unutmayın:

• Dürüst Olun: Partnerinizi kırmamak için "OK" dediğiniz bir şeye ileride sinirlenirseniz, bu ilişkinize zarar verir.

• Yargılamayın: Partneriniz sizin "NOK" dediğiniz bir şeye "OK" diyorsa, ona nedenini sorun. Belki de geçmiş deneyimleri onu bu düşünceye itmiştir.

• Uzlaşma Alanı Yaratın: Her konuda aynı fikirde olmanız imkansızdır. Önemli olan "NOK"ların miktarından ziyade, birbirinizin sınırlarına duyduğunuz saygıdır.

2026 TRENDİ: OK MU NOK MU TESTİNİ NASIL YAPMALISINIZ?

Eskiden kağıt kalemle yapılan bu testler, artık video içeriklerine dönüştü. Siz de ilişkinize heyecan katmak istiyorsanız:

1. Kamerayı karşınıza koyun.

2. Biriniz soruları okusun.

3. Aynı anda baş parmağınızla "yukarı" (OK) veya "aşağı" (NOK) işareti yapın.

4. Farklı cevap verdiğiniz anlarda videoyu durdurup tartışın. Bu, aranızdaki iletişimi inanılmaz derecede güçlendirecektir.