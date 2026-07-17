Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri de içerik üreticisi ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur oldu. Sosyal medyada hakkında çok sayıda paylaşım yapılan Uğur'un da gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Peki, Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlatılan süreçte, sosyal medyada adı sıkça gündeme gelen Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Uğur, emniyetteki işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Paylaşılan bilgiler kapsamında gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle süreçle ilgili yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaların esas alınması önem taşıyor.

Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte yürütülen yardım organizasyonlarında aktif şekilde destek veren isimlerden biri olmuştu. Operasyon sonrasında sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımlar üzerine ise kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Uğur, açıklamasında herhangi bir dernek ya da vakıf statüsünde olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım."

Söz konusu paylaşımında, bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımların tamamen kendi kişisel imkanlarıyla yapıldığını ifade eden Uğur, kamuoyunda oluşabilecek yanlış değerlendirmelerin önüne geçmek istediğini belirtti.

Aynı açıklamasında toplumdaki güven duygusuna da dikkat çeken Oğuzhan Uğur şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."

Mevcut aşamada kamuoyuna yansıyan bilgiler bunlarla sınırlı olup, soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin resmi makamların açıklamalarıyla netlik kazanması bekleniyor.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde sürdüren Uğur, kariyerine ilk olarak müzik alanında adım attı.

İlerleyen yıllarda yalnızca müzikle sınırlı kalmayarak senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk ve dijital içerik üreticiliği gibi birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle dijital medya alanındaki projeleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Uğur, Türkiye'nin en çok izlenen internet yayıncıları arasında yer aldı.

Kurucusu olduğu Babala TV platformu aracılığıyla farklı formatlarda içerikler hazırlayan Oğuzhan Uğur, özellikle toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren yayınlarıyla tanındı.

Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programı ise siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri vatandaşlarla aynı platformda buluşturması nedeniyle geniş ilgi gördü.

2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte yürütülen yardım organizasyonlarına destek veren Uğur, bu süreçte yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da kamuoyunun gündeminde yer aldı.

OĞUZHAN UĞUR KAÇ YAŞINDA?

Oğuzhan Uğur, 1984 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

OĞUZHAN UĞUR NERELİ?

Oğuzhan Uğur, Ankara doğumludur.

Çocukluk ve gençlik yıllarının ardından yükseköğrenimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde tamamlayan Uğur, kariyerini medya, müzik ve dijital içerik üretimi alanlarında sürdürdü.

Kurduğu Babala TV platformu sayesinde milyonlarca izleyiciye ulaşan Oğuzhan Uğur, son yıllarda sosyal sorumluluk faaliyetlerine verdiği destek ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla da gündeme gelen isimler arasında yer almaktadır.