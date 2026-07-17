Hasan Atilla Uğur, Türk asker ve siyasetçi kimliğiyle tanınan isimlerden biridir. Uzun yıllar Jandarma teşkilatında görev yapan Uğur, askerî kariyeri, Ergenekon davası süreci, siyasi çalışmaları ve yazdığı kitaplarla kamuoyunun gündeminde yer almıştır. Aynı zamanda sanatçı ve programcı Oğuzhan Uğur’un babası olması nedeniyle de hayatı ve kariyeri merak edilmektedir. Peki, Oğuzhan Uğur babası Hasan Atilla Uğur kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Atilla kaç yaşında, nereli? Hasan Atilla Uğur neden cezaevine girdi? Detaylar...

OĞUZHAN UĞUR BABASI HASAN ATİLLA UĞUR KİMDİR?

Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Hasan Atilla Uğur, askerî kariyeri, görev aldığı önemli operasyonlar, siyasi çalışmaları ve hakkında açılan davalarla gündeme gelen Türk asker ve siyasetçidir. Aynı zamanda sanatçı ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur’un babası olarak da geniş bir kesim tarafından merak edilmektedir.

19 Aralık 1957 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Hasan Atilla Uğur, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapmış, özellikle jandarma teşkilatındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Askerî kariyerinin önemli bölümünü terörle mücadele kapsamında farklı bölgelerde sürdüren Uğur, 2007 yılında albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Emekliliğinin ardından siyasi çalışmalar içerisinde yer alan Hasan Atilla Uğur, aynı zamanda yaşadığı dönemlerdeki askerî görevleri ve kaleme aldığı kitaplarla gündeme gelmiştir. Abdullah Öcalan’ın sorgu sürecine ilişkin anılarını aktardığı eserleri ve yakın tarih üzerine değerlendirmelerini içeren kitapları bulunmaktadır.

HASAN ATİLLA UĞUR NE İŞ YAPIYOR?

Hasan Atilla Uğur, askerlik kariyerinin ardından siyasetçi, yazar ve konuşmacı olarak faaliyet göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapan Uğur, 2007 yılında albay rütbesiyle emekli olmuştur.

Askerî kariyerinde Jandarma Birlik Komutanlığı, Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Emekliliğinin ardından siyasi çalışmalar yürüten Hasan Atilla Uğur, 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Güçbirliği’nden Antalya milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. Ayrıca 2018 yılına kadar Vatan Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Hasan Atilla Uğur, yazarlık alanında da çalışmalar yapmıştır. Abdullah Öcalan’ın sorgulanma sürecine ilişkin hazırladığı kitapların yanı sıra kendi hayatı ve güncel konular üzerine kaleme aldığı eserleri bulunmaktadır.

HASAN ATİLLA KAÇ YAŞINDA?

Hasan Atilla Uğur, 19 Aralık 1957 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 68 yaşındadır.

HASAN ATİLLA UĞUR NERELİ?

Hasan Atilla Uğur, Ankara doğumludur. 19 Aralık 1957 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Uğur, eğitim hayatına da burada başlamış ve daha sonra askerî okullarda öğrenim görmüştür.

1972 yılında Kuleli Askeri Lisesine başlayan Hasan Atilla Uğur, 1975 yılında mezun olduktan sonra Kara Harp Okuluna katılmıştır. Jandarma sınıfında görev yapan Uğur, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev almıştır.

Askerî görevleri kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli birlik komutanlığı görevlerinde bulunan Hasan Atilla Uğur, uzun yıllar boyunca jandarma teşkilatı içerisinde görev yapmıştır.

HASAN ATİLLA UĞUR NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Hasan Atilla Uğur’un cezaevi süreci, Ergenekon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerle gündeme gelmiştir. Uğur, 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından mahkeme kararıyla tutuklanmıştır.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ergenekon davasında 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanan kararda Hasan Atilla Uğur hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında hapis cezaları verilmiştir.

Mahkeme tarafından “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan eski Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesi kapsamında 20 yıl hapis cezası verilmiştir.

Bunun yanında “kişisel verileri ele geçirme” suçundan 7 yıl hapis cezası, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezası ile para cezası uygulanmıştır. Toplamda 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Atilla Uğur, 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kaldıktan sonra 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edilmiştir.

Daha sonraki süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bozmuştur. 2019 yılında yeniden görülen davada Hasan Atilla Uğur beraat etmiş ve karar kesinleşmiştir.

HASAN ATİLLA UĞUR’UN ASKERÎ KARİYERİ

Hasan Atilla Uğur’un askerî kariyeri, 1972 yılında Kuleli Askeri Lisesine girmesiyle başlamıştır. 1975 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra Kara Harp Okuluna devam etmiş ve 1979 yılında jandarma teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.

Piyade Okulu ve Jandarma Subay Okulunu tamamlayan Uğur, Foça’da bulunan Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında komando eğitimi almıştır.

1981 yılından itibaren farklı bölgelerde Jandarma Birlik Komutanlığı görevlerinde bulunan Hasan Atilla Uğur, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki görevleriyle tanınmıştır.

1998 yılında Antalya’ya inen teröristlerin etkisiz hâle getirilmesini sağlayan birliğin komutanlığını yapan Uğur, 1999 yılında Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Abdullah Öcalan’ın İmralı Adası’ndaki sorgu sürecinde görev almıştır.

2000-2001 yıllarında Hizbullah’a yönelik operasyonlarda görev yapan Hasan Atilla Uğur, 2002-2004 yılları arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2004-2005 yılları arasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 2005-2007 yılları arasında ise Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.