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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
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Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia ediliyor.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Olay, Kütahya - Eskişehir kara yolunda, Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Yıldırım idaresindeki 26 ND 010 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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