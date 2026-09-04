Oğuzcan Çalışkan kimdir, Oğuzcan Çalışkan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Oğuzcan Çalışkan’ın futbol kariyeri ve oyuncu profiline ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Aydın doğumlu olan 23 yaşındaki futbolcu, stoper mevkisinde görev yapıyor ve Ankara Keçiörengücü kadrosunda yer alıyor. Peki, Oğuzcan Çalışkan kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne ve hangi takımda oynuyor?

OĞUZCAN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Oğuzcan Çalışkan kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve hangi takımda forma giyiyor? Futbolseverlerin merak ettiği Oğuzcan Çalışkan, kariyeri ve oyuncu profiliyle araştırılıyor. 6 Kasım 2002 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Çalışkan, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşında. Genç futbolcu, Ankara Keçiörengücü formasıyla kariyerini sürdürüyor.

Oğuzcan Çalışkan, Türk futbolunun genç savunma oyuncuları arasında yer alıyor. 1,92 metre boyundaki futbolcu, sağ ayağını kullanıyor. Kariyerinde Ümraniyespor ve Kartal Bulvarspor formaları da giyen Çalışkan, 2024 yılında Keçiörengücü'ne transfer oldu.

OĞUZCAN ÇALIŞKAN KAÇ YAŞINDA?

6 Kasım 2002 doğumlu olan Oğuzcan Çalışkan, 23 yaşındadır. Aydın doğumlu futbolcunun doğum tarihi ve yaşı güncel oyuncu profillerinde de 6 Kasım 2002 ve 23 olarak yer alıyor.

OĞUZCAN ÇALIŞKAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Oğuzcan Çalışkan'ın asıl mevkisi stoper. Savunmanın merkezinde görev yapan genç futbolcu, ihtiyaç halinde ön libero ve santrafor pozisyonlarında da değerlendirilebiliyor. Çalışkan, fiziksel özellikleriyle özellikle savunma hattında görev yapan oyuncular arasında öne çıkıyor.

OĞUZCAN ÇALIŞKAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Oğuzcan Çalışkan, Ankara Keçiörengücü takımında forma giyiyor. 6 Temmuz 2024 tarihinde Kartal Bulvarspor'dan Keçiörengücü'ne transfer olan futbolcunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Keçiörengücü'nün 2026/27 sezonu kadrosunda da 5 numaralı formayla yer alıyor.

OĞUZCAN ÇALIŞKAN'IN KARİYERİ

Futbol kariyerinde Ümraniyespor altyapısında da bulunan Oğuzcan Çalışkan, daha sonra Kartal Bulvarspor'da forma giydi. 2024 yılında Keçiörengücü'ne katılan oyuncu, Ankara ekibinde özellikle 2025/26 sezonunda düzenli olarak forma şansı buldu. Güncel kariyer verilerine göre savunma oyuncusu Keçiörengücü kadrosundaki yerini koruyor.