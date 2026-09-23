Oğuz Tezmen kimdir, Oğuz Tezmen hangi partili?

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Son dönemde adı yeniden gündeme gelen isimlerden Oğuz Tezmen'in kim olduğu ve hangi partili olduğu merak ediliyor. Bürokratlık döneminde Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlarda görev yapan Tezmen, 1999 genel seçimlerinde Bursa'dan milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Tezmen, Meclis'te Doğru Yol Partisi (DYP) Bursa Milletvekili olarak görev yaptı.

OĞUZ TEZMEN KİMDİR, HANGİ PARTİLİ?

Oğuz Tezmen, uzun yıllar bürokrasinin farklı kademelerinde görev aldıktan sonra siyasete atılan isimlerden biri olarak biliniyor. Maliye Bakanlığı'ndan Başbakanlık'a, Ulaştırma Bakanlığı'ndan Türk Telekom ve THY yönetimine kadar birçok önemli görev üstlenen Tezmen'in hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Peki, Oğuz Tezmen kimdir, hangi partili? İşte Oğuz Tezmen'in biyografisi ve görevleri...

OĞUZ TEZMEN KİMDİR?

Oğuz Tezmen, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlayan Tezmen, 1969 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kamu bürokrasisinde görev almaya başlayan Tezmen, ekonomi ve kamu yönetimi alanında çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Kariyeri boyunca farklı devlet kurumlarında önemli görevlerde bulunan Tezmen, özellikle maliye ve kamu yönetimi alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

OĞUZ TEZMEN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Oğuz Tezmen'in bürokrasi kariyeri Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı ile başladı. Daha sonra Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Tezmen ilerleyen yıllarda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dünya Piyangolar Birliği Başkan Yardımcılığı ve NATO nezdinde Maliye Müşavirliği görevlerini üstlendi.

Kamu yönetimindeki kariyerini sürdüren Tezmen, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar Yardımcılığı ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı.

OĞUZ TEZMEN HANGİ PARTİLİ?

Oğuz Tezmen, siyasi kariyerinde Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında yer aldı. 1999 genel seçimlerinde Bursa'dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve 21. Dönem Bursa Milletvekili olarak görev yaptı.

Tezmen'in milletvekilliği döneminde Meclis'teki siyasi çalışmaları DYP çatısı altında gerçekleşti.

OĞUZ TEZMEN ULAŞTIRMA BAKANI OLDU MU?

Oğuz Tezmen, milletvekilliği öncesinde Ulaştırma Bakanlığı görevini de üstlendi. 31 Ekim 1995 ile 6 Mart 1996 tarihleri arasında, 24 Aralık 1995 genel seçimleri öncesindeki dönemde Anayasa'nın ilgili hükmü doğrultusunda tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Bakanlık görevinin ardından siyasi kariyerini sürdüren Tezmen, 21. Dönem'de Bursa milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

OĞUZ TEZMEN TÜRK TELEKOM VE THY'DE GÖREV YAPTI MI?

Oğuz Tezmen'in görevleri kamu bürokrasisiyle sınırlı kalmadı. Tezmen, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu başkanlıkları görevlerinde de bulundu.

Böylece kariyeri boyunca maliye, kamu yönetimi, ulaştırma ve büyük kamu kuruluşlarının yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluk üstlendi.

OĞUZ TEZMEN'İN ÖZEL HAYATI

Oğuz Tezmen evli ve iki çocuk babasıdır. Uzun yıllara yayılan kamu ve siyaset kariyerinde farklı üst düzey görevlerde bulunan Tezmen, özellikle bürokrat kimliği ve 21. Dönem Bursa milletvekilliği ile tanınıyor.