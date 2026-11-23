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Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Üniversite öğrencisi H.Ö. tarafından karın ve boyun bölgesinden bıçaklanan 42 yaşındaki öğretmen Yasin Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Peki, Öğretmen Yasin Demir neden öldü? Yasin Demir kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.

ÖĞRETMEN YASİN DEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda öğretmen Yasin Demir, yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklandı. DHA'nın haberine göre olay, saat 20.40 sıralarında meydana geldi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri H.Ö. (24) ve K.G. (20), motosikletle kaldırımdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada ikili ile karşılarına çıkan Yasin Demir ve arkadaşı S.K. (58) arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., Yasin Demir'i karın ve boyun bölgesinden bıçakladı. H.Ö. ve K.G. daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 42 yaşındaki öğretmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YASİN DEMİR KİMDİR?

Yasin Demir, Antalya'nın Alanya ilçesinde görev yapan bir öğretmendi. Demir'in Alanya'daki bir ortaokulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

YASİN DEMİR KAÇ YAŞINDAYDI?

Alanya'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Yasin Demir, 42 yaşındaydı.

YASİN DEMİR'İ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI MI?

Olayın ardından motosikletle kaçan H.Ö. ve K.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi saklandıkları adreste yakaladı.

Olayla ilgili H.Ö. ve K.G. gözaltına alındı.