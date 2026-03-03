Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan trajik olay sonrası, öğretmen Fatma Nur Çelik ve ailesi hakkında merak edilen detaylar gündeme geldi. Peki, Öğretmen Fatma Nur Çelik'in çocuğu var mıydı? Fatma Nur Çelik öğretmenin çocuğu kim? Detaylar...

ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇELİK'İN ÇOCUĞU VAR MIYDI?

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ilkokul 5. sınıfa giden bir çocuğu olduğu öğrenildi. Çelik, açtığı YouTube hesabında oğluna yönelik duygusal bir not paylaşmıştı:

"Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'Bak, seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum… Hiç müzik eğitimi almadım; sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… Destek verenlere teşekkürlerimle…"

Bu paylaşım, öğretmen Çelik'in hem annelik hem de eğitim alanında gösterdiği çabayı ve oğluna olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

FATMA NUR ÇELİK ÖĞRETMENİN ÇOCUĞU KİM?

Fatma Nur Çelik'in çocuğu, ilkokul 5. sınıf seviyesinde eğitim gören bir erkek çocuktur. Öğretmenin paylaştığı YouTube notunda, oğluna olan sevgisi ve birlikte geçirdikleri süreçleri kayda alma isteği net bir şekilde ifade edilmektedir. Bu bilgiler, Çelik'in hem eğitici hem de bir anne olarak rolünü kamuoyuna göstermektedir.

TRAJİK OLAYIN AYRINTILARI

sınıf öğrencisi F.S.B., 2 gün önce babası tarafından Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarıldı. İddiaya göre, okulun ders programını inceleyerek öğretmenlerin hangi sınıfta, hangi saatte olduğunu belirleyen şüpheli, planını buna göre yaptı.

Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B., saat 11.00 civarında doğrudan sınıfa yöneldi ve öğretmen Fatma Nur Çelik'e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında, araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K. ve öğretmen Z.A. da yaralandı.

Saldırı sırasında öğretmen Çelik, okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındı. Şüpheli ise kapıyı açmaya çalıştı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri F.S.B.'yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen Z.A. ve öğrenci S.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.