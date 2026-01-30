ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: 10 Bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AGS sonuçları nereden öğrenilir?

Millî Eğitim Akademisi bünyesinde bu yıl ilk kez uygulanacak hazırlık eğitimi kapsamında gerçekleştirilen 10 bin öğretmen alımı süreci, öğretmen adayları açısından kritik bir dönemece girdi. Peki, 10 Bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AGS sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Başvuru takviminin tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrilmişti.

20 Ocak'ta başlayan başvurular, 27 Ocak saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, adayların 2025 MEB-AGS puanları ve tercihleri esas alınarak yapılan değerlendirmeler netleşti. Yerleştirmelerde puan üstünlüğü ve kontenjan sınırlaması temel kriter olarak uygulandı.

Özellikle Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim branşlarında yoğunlaşan başvurular, bu alanlarda rekabeti üst seviyeye taşıdı. Bakanlık, tüm işlemleri Millî Eğitim Akademisi yönergeleri doğrultusunda tamamladı ve sonuçların ilan edileceği tarihi resmi takvimle duyurdu.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre sonuçların ilan tarihi önceden netleştirildi.

Sonuç İlan Tarihi:

30 Ocak 2026 Cuma (Bugün)

Bu tarihle birlikte, Millî Eğitim Akademisi bünyesinde uygulanacak hazırlık eğitimine katılacak 10 bin öğretmen adayı kesinleşmiş oldu. Açıklama, hem asıl hem de yedek adayları kapsayacak şekilde yayımlandı.

Yerleştirme sürecinde, birden fazla eğitim merkezi bulunan alanlarda adayların tercihleri öncelikli olarak dikkate alındı. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise, ilgili merkezlere resen yerleştirme yöntemiyle yönlendirildi.

MEB AGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

10 bin öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi personel sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sonuç bilgilerini yalnızca Bakanlık tarafından duyurulan güvenilir adreslerden öğrenebilecek.

Sonuçların ilan edildiği resmi adresler şunlardır:

personel.meb.gov.tr

akademi.meb.gov.tr

Tüm başvuru, yerleştirme ve hazırlık eğitimine ilişkin duyurular da yine bu iki resmi platform üzerinden yayımlanacak. Adayların, kişisel bilgilerini korumak adına resmi olmayan kaynaklara itibar etmemeleri önemle vurgulanıyor.

TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin kişilik kontenjan için yerleştirme sürecini üç temel başlık altında yürüttü:

Puan Üstünlüğü Esası

2025 MEB-AGS'den en az 50 puan alan adaylar arasından, en yüksek puanlı adaydan başlanarak yerleştirme yapıldı.

Yedek Aday Uygulaması

Her branş için, belirlenen kontenjanın en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlendi. Asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde bu adaylar sırayla sürece dahil edilecek.

Resen Yerleştirme

Birden fazla merkezde eğitim verilen alanlarda, tercihlerine yerleşemeyen adaylar Bakanlık tarafından resen uygun merkezlere yönlendirildi.

EN ÇOK KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR HANGİLERİ?

Hazırlık eğitimine en fazla aday kabul edecek branşlar, başvuru yoğunluğunu da ortaya koydu. Milli Eğitim Akademisi kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816

Özel Eğitim: 1.798

İngilizce: 801

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 762

Okul Öncesi: 653

Bu branşlar, hem öğretmen ihtiyacının yüksekliği hem de başvuru sayısının fazlalığı nedeniyle öne çıktı.