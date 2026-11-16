Öğretmen ambulansla öğrenciye refakat etmek zorunda mı?

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre ambulansla hastaneye sevk edilen öğrenciye öğretmenin refakat etmesine ilişkin mevzuatta özel bir düzenleme bulunmuyor. Bakanlık, acil durumlarda izlenecek yol ve yöntemlerin her okulun öğretmenler kurulunda belirlenmesini istedi. İşte öğretmenin ambulansta refakat zorunluluğuna ilişkin merak edilenler.

ÖĞRETMEN AMBULANSLA ÖĞRENCİYE REFAKAT ETMEK ZORUNDA MI?

Mevzuatta öğretmene ya da okul yöneticisine ambulansla sevk edilen öğrenciye refakat etme zorunluluğu getiren bir hüküm bulunmuyor. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 14 Ekim 2026 tarihli görüş yazısında öğrencilerin ambulansla sağlık kuruluşlarına sevkinde ve hastanedeki işlemleri sırasında öğretmenlerin refakatine ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. Bakanlık, refakatin yasak olduğunu da söylemiyor. Konuyu okul düzeyinde karara bağlanması gereken bir mesele olarak değerlendiriyor.

AMBULANSLA REFAKAT NÖBET GÖREVİ SAYILIR MI?

Bakanlık bu soruya doğrudan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermedi. Görüş yazısında, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğretmenlerin nöbet görevlerini nöbet çizelgesine göre yerine getirdiği hatırlatıldı. Nöbetlerde uyulacak esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek kararlaştırılıyor ve okul müdürünün onayının ardından öğretmenlere yazılı olarak duyuruluyor. Dolayısıyla ambulansla refakatin nöbet görevi sayılıp sayılmayacağı, her okulun öğretmenler kurulunda alacağı karara bağlı.

"SORUMLULUĞU ALIYORUM" TUTANAĞI İMZALATILABİLİR Mİ?

Okullar, refakat edilmemesi halinde "sorumluluğu alıyorum" ifadeli bir tutanak imzalatılmasının mevzuata uygun olup olmadığını da sordu. Bakanlık bu soruyu ayrıca yanıtlamadı. Bu nedenle tutanak uygulamasına ilişkin Bakanlıktan açık bir onay ya da ret bulunmuyor.

VELİSİNE ULAŞILAMAYAN ÖĞRENCİ İÇİN NE YAPILACAK?

Bakanlık, velisine ulaşılamayan öğrenciler için de ayrı bir usul belirlemedi. Bu konunun da öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanması ve alınan kararlar doğrultusunda okul müdürü tarafından gerekli tedbirlerin alınması istendi.

OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖĞRENCİ SAĞLIĞINDAKİ SORUMLULUĞU NE?

Bakanlık, görüşünde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 78. maddesini dayanak gösterdi. Bu maddeye göre okul müdürü, öğrenci ve çalışanların sağlığının korunması ile okulun fiziki yapısından ve çevreden kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamakla görevli.

NÖBET ESASLARINI KİM BELİRLİYOR?

Nöbet esaslarını belirleme yetkisi öğretmenler kurulunda bulunuyor. MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi, "nöbet uygulamalarıyla ilgili esaslar" konusunu öğretmenler kurulunun gündem maddeleri arasında sayıyor. Öğretmenler kurulunda kararlaştırılan esaslar, okul müdürünün onayıyla yürürlüğe giriyor.

ÖĞRETMENLER KURULUNDA HANGİ KARARLAR ALINMALI?

Bakanlık, ders sırasında ya da teneffüslerde yaşanabilecek kazalar, hastalanmalar ve benzeri acil durumlarda izlenecek yol ve yöntemlerin öğretmenler kurulunda belirlenmesini istedi. Bu kapsamda konunun görüşülmesi, çözüme yönelik karar alınarak yürürlüğe konulması ve okul müdürüne verilen görev ve yetkiler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bakanlık ayrıca, öğretmenlerin görev ve sorumlulukları ile acil sağlık hizmetlerine ilişkin diğer mevzuat hükümlerinin de birlikte dikkate alınmasını istedi.