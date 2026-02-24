ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI (PDF 2026) 119. Dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarına nereden bakılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 22 Şubat 2026 Pazar günü ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki, 119. Dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarına nereden bakılır? Detaylar...

119. DÖNEM ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 22 Şubat 2026 Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, 119. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları ile netlerini hesaplamak için araştırmalara başladı.

119. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarları, sınavı düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. 119. Dönem ÖGG sınavı için kılavuzda belirtilen tarihe göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılmıştır.

Adaylar, sınav sonrası netlerini hesaplamak ve doğru-yanlış oranlarını görmek için PDF formatında yayımlanan kitapçıklara resmi EGM web sitesinden ulaşabilirler.

ÖGG SINAVININ DETAYLARI

Sınav Türleri ve Süreleri

Silahlı Temel Eğitim Sınavı: 100 genel çoktan seçmeli soru + 25 silah bilgisi sorusu, toplam 150 dakika.

Silahsız Temel Eğitim Sınavı: 100 genel çoktan seçmeli soru, 120 dakika.

Silah Farkı Sınavı: 25 çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu, 30 dakika.

Sınav soruları, adayların hem genel bilgi düzeyini hem de silah kullanım bilgilerini ölçmek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

119. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (PDF 2026)

ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 95. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 95. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ