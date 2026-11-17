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Nvidia, 2027 mali yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 17 Kasım Salı günü ABD piyasalarının kapanışının ardından açıklayacak. Bilanço sonuçlarının Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba gecesi saat 00.20 civarında yayımlanması, analist ve yatırımcı toplantısının ise saat 01.00'de başlaması bekleniyor. Şirketin yaklaşık 108 milyar dolarlık gelir rehberliği verdiği çeyrekte, analistlerin ortalama gelir beklentisi 108,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. İşte Nvidia bilançosunun açıklanacağı tarih, saat ve piyasa beklentileri.

NVIDIA BİLANÇOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nvidia, 25 Ekim 2026'da sona eren 2027 mali yılı üçüncü çeyreğine ait bilançosunu 17 Kasım 2026 Salı günü ABD borsalarının kapanışından sonra açıklayacak.

NVIDIA BİLANÇOSU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bilanço sonuçları ve şirketin yazılı değerlendirmesi, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba günü saat 00.20 civarında yayımlanacak. Şirketin analist ve yatırımcılarla yapacağı telekonferans ise Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak.

NVIDIA BİLANÇO BEKLENTİSİ NE?

Nvidia, üçüncü çeyrek için yüzde 2 artı eksi sapmayla yaklaşık 108 milyar dolarlık gelir rehberliği verdi. Analistlerin ortalama gelir beklentisi 108,8 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına kar beklentisi ise 2,47 dolar seviyesinde. Şirket, brüt kar marjının yaklaşık yüzde 74 olmasını bekliyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde Nvidia'nın gelirinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 91'lik bir büyüme kaydedilmiş olacak.

NVIDIA HİSSELERİNDE SON DURUM

Nvidia hisseleri, bilanço öncesinde sert dalgalanmalar yaşadı. Şirket hissesi 5 Kasım'da yüzde 9,26 düşüşle 181,60 dolardan kapanırken, Philadelphia yarı iletken endeksi aynı gün yüzde 12,25 değer kaybederek Mart 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı. Nvidia hisseleri ertesi gün yüzde 2,78 yükseldi.

NVIDIA BİLANÇOSU NEDEN ÖNEMLİ?

Nvidia, yapay zeka yatırımlarının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirketin veri merkezi gelirleri ve geleceğe yönelik rehberliği, yalnızca teknoloji hisselerini değil küresel piyasaların genel yönünü de etkileyebiliyor. Bu nedenle Nvidia bilançosu, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirketin gelir beklentisine Çin'e yönelik veri merkezi satışlarının dahil edilmediği de belirtiliyor.

BİLANÇO ÖNCESİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Nvidia'nın bu bilançosu, Jensen Huang'ın CEO'luk görevinden ayrılmasının ardından açıklanacak ilk bilanço olması nedeniyle de dikkat çekiyor. Bilançonun, şirketin üst düzey yöneticilerinden Colette Kress'in yönetiminde açıklanması bekleniyor.