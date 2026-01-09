NORM FAZLASI ATAMA 2026: Kadro fazlası öğretmenlerin ataması ne zaman? İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Ocak döneminde norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları açıkladı. Peki, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı mı, nereden sorgulanır? Kadro fazlası öğretmenlerin ataması ne zaman? Detaylar...

NORM FAZLASI ATAMA 2026

Milli Eğitim Bakanlığı, Norm Fazlası Atama 2026 sürecine ilişkin önemli duyuruyu yayımladı. 2026 Ocak döneminde yapılacak yer değiştirme işlemleri, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler için yürürlüğe girdi. Atama süreci, öğretmenlerin kadrolu veya sözleşmeli statülerine göre ayrı aşamalarda gerçekleştirilecek ve başvurular tamamen elektronik ortamda alınacak.

Bu süreçte, 22 Aralık 2025 tarihi esas alınarak belirlenen norm fazlası öğretmenler, hizmet süreleri ve hizmet puanlarına göre sıralanacak. Atamalar, ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde titizlikle yapılacak.

İHTİYAÇ VE NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU YAYIMLANDI MI?

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu (Ocak 2026), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak yayımlandı. Duyuru, Öğretmenlik Mesleği Kanunu, norm kadro yönetmeliği, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin mevzuat esas alınarak hazırlandı.

Duyuruda; öğretmenlerin başvuru süreçleri, tercih edebilecekleri okullar, hizmet puanı ve hizmet süresi hesaplamaları detaylı bir şekilde yer alıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için atamalar ayrı ayrı yapılacak ve her iki grup için de elektronik başvuru zorunlu olacak.









KADROLU ÖĞRETMENLERİN NORM FAZLASI ATAMA 2026 SÜRECİ

Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, ilçe, ilçe grubu ve il genelinde açılan tüm eğitim kurumları tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Başvuru yapmayan veya tercihlerini tamamlamayan öğretmenler, bilgisayar kurası ile resen atanacak.

Başvurular, MEBBİS veya personel.meb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak ve öğretmenler tercihlerini tek ekran üzerinden değiştirebilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince tebliğ edilerek ilişik kesme işlemleri sağlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme süreci, hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacak. Kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi, başvuru yapmayan veya tercihlerini kaydetmeyen sözleşmeli öğretmenler de resen atamalara tabi tutulacak.

Bu süreçte öğretmenler, ilçe ve il genelindeki tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecek ve tercih değişikliği başvuru süresi içinde yapılabilecek. Böylece, hem öğretmenlerin talepleri hem de ihtiyaç fazlası kadroların dengesi dikkate alınmış olacak.

NORM KADRO DEĞİŞİMİ VE ÖNCELİKLİ DURUMLAR

Norm kadro değişimi nedeniyle norm fazlası olan öğretmenlerden, özel durumları bulunanlar resen atamalardan muaf tutulacak. Bunlar arasında;

En az %40 engelli raporu olan öğretmenler,

Ağır engelli eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakını bulunan öğretmenler

bulunuyor. Ancak il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ihtiyaç fazlası olan öğretmenler bu muafiyet kapsamına girmeyecek.

NORM FAZLASI ATAMA 2026 TAKVİMİ VE BAŞVURU SÜRECİ

Yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda yapılacak ve başvuru süresi takvimde belirtilen tarihler arasında geçerli olacak. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için başvurular ayrı ayrı alınacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri MEBBİS üzerinden gönderilecek ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından tebliğ işlemleri tamamlanacak. Bu işlemler sonucunda yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek, tüm atamalar kesinleşmiş sayılacak.