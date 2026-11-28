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Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in vefat haberi magazin dünyasında gündem oldu. Yaklaşık 48 yıllık evlilikleriyle bilinen çiftin üç çocukları bulunuyordu. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Nilüfer Keser, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Keser, yaptığı paylaşımla hayat arkadaşına veda ederken, Nilüfer Keser'in ölümüne ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı.

MUSTAFA KESER'İN EŞİ NİLÜFER KESER ÖLDÜ MÜ?

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser, 26 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. 48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mustafa Keser, paylaşımında "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı. Sanatçının açıklamasının ardından Nilüfer Keser'in vefatı sevenleri ve sanat camiasında üzüntü yarattı.

NİLÜFER KESER NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Keser, 26 Kasım 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Nilüfer Keser'in kanser tedavisi gördüğü bilinse de hastalığın türü ve kesin ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle vefatına ilişkin tıbbi detaylar konusunda kesinleşmiş bilgilerin dışında değerlendirme yapılmıyor.

NİLÜFER KESER KİMDİR?

Nilüfer Keser, Türk müziğinin tanınan sanatçılarından Mustafa Keser'in eşidir. Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nilüfer Keser, 1978 yılında Mustafa Keser ile dünyaevine girdi.

Yaklaşık 48 yıl süren evliliklerinden üç çocukları dünyaya geldi. Eşinin müzik kariyeri boyunca yanında olan Nilüfer Keser, sanatçının hayatındaki en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

NİLÜFER KESER KAÇ YAŞINDAYDI?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor. Uzun yıllar özel hayatını kameralardan uzak sürdüren Nilüfer Keser'in kaç yaşında hayatını kaybettiği de net olarak bilinmiyor.

MUSTAFA KESER VE NİLÜFER KESER KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Mustafa Keser ve Nilüfer Keser, 1978 yılında evlendi. 48 yıl boyunca evliliklerini sürdüren çiftin üç çocuğu bulunuyor. Uzun yıllara dayanan birliktelikleriyle bilinen çift, sanatçının açıklamalarında da zaman zaman gündeme geliyordu.

Mustafa Keser, eşinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda 48 yıllık hayat arkadaşına duyduğu sevgiyi dile getirdi.

NİLÜFER KESER'İN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Nilüfer Keser'in cenaze programına ilişkin açıklama Mustafa Keser tarafından yapıldı. Buna göre Nilüfer Keser, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul'daki Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.