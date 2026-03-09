Nilgün Ök kimdir, Nilgün Ök hangi partili?

Türkiye'de siyasette aktif rol alan Nilgün Ök, siyasi kimliği ve partisiyle gündemde öne çıkıyor. Nilgün Ök hangi partili sorusu özellikle seçmenler ve politika takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte Nilgün Ök hakkında bilmeniz gerekenler ve siyasi geçmişi.

NİLGÜN ÖK KİMDİR?

Nilgün Ök, 1976 yılında Denizli'de doğmuş, iş dünyası ve siyaset arenasında adından sıkça söz ettiren önemli bir isimdir. İktisat eğitimi almış olan Ök, Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü tamamladıktan sonra ABD'de Chicago Illinois Institute of Technology'de Şirket Finansmanı ve e-Ticaret alanlarında yüksek lisans yaptı.

İŞ DÜNYASINDA ÖNCÜ ROL VE YÖNETİCİLİK

Ök, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatı Konjonktür Değerleme Bölümünde stajyer olarak başladı. Kendi aile şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında kendi şirketini kurarak iş dünyasındaki liderliğini pekiştirdi. Denizli İş Kadınları Birliği Derneği (DİKAB) kurucusu ve başkanı olarak kadın girişimciliğine katkı sağladı, aynı zamanda Denizli Ticaret Odası'nda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

SİYASETTE AK PARTİDEN MİLLETVEKİLLİĞİ

2009-2014 yılları arasında Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ök, 27. Dönemde AK Parti Denizli Milletvekili seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak önemli çalışmalarda bulundu ve kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görev yaptı. 2023 seçimlerinde 28. Dönem AK Parti Denizli Milletvekili olarak tekrar seçildi ve halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Kâtip Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

AK PARTİ KADIN KOLLARINDA LİDERLİK

Ök, 2021'de AK Parti 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi sonucunda Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı (MYK) ve Tanıtım-Medya Başkanı görevine getirildi. Siyasi ve sosyal alanda aktif rol alarak kadınların siyasetteki görünürlüğünü artırmaya odaklanıyor.

KİŞİSEL HAYATI VE DİL BİLGİSİ

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Nilgün Ök, evli ve iki çocuk annesidir. İş dünyası, siyaset ve sivil toplumdaki aktif çalışmalarıyla hem Denizli'de hem de Türkiye genelinde örnek bir lider olarak tanınıyor.