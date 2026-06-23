Haberler

Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem: Seni nasıl dinledim

Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem: Seni nasıl dinledim Haber Videosunu İzle
Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem: Seni nasıl dinledim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ece Erken, dolandırıldığını belirttiği yazlık yatırımıyla ilgili konuştu. Yatırım kararını Sergen Yalçın'ın tavsiyesiyle aldığını söyleyen Erken, yaşadığı mağduriyet nedeniyle ünlü teknik adama sitem etti.

  • Ece Erken, Sergen Yalçın'ın 'güvenilir' dediği kişilere yatırım yaparak dolandırıldı.
  • Erken, dolandırıcılık nedeniyle Çeşme'deki yazlığını kaybetti.

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Ece Erken, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Geçmişte her yaz okulların kapanmasıyla birlikte Çeşme'deki evine gittiğini söyleyen Erken, yaşadığı dolandırıcılık nedeniyle artık bu imkâna sahip olmadığını belirtti.

SERGEN YALÇIN'A SİTEM ETTİ

Yatırım sürecinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın tavsiyesine güvendiğini ifade eden Erken, yaşadıklarının ardından sitem dolu sözler kullandı.

Erken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme'ye giderdim. Sergen Yalçın'ın 'Bunlar güvenilir, buradan yazlık al' sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada."

"KAFAMI VURUYORUM"

Yaşadığı mağduriyetin kendisini derinden etkilediğini belirten Erken, verdiği karar nedeniyle zaman zaman kendisine kızdığını da söyledi.

Ünlü sunucunun, "Kafamı vuruyorum, seni nasıl dinledim" diyerek Sergen Yalçın'a gönderme yaptığı ifadeler kısa sürede dikkat çekti.

YAŞADIKLARI GÜNDEM OLDU

Ece Erken'in açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü sunucunun dolandırıcılık süreci ve Sergen Yalçın'a yönelik sitemi magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Trump fena kızdı! Netanyahu'nun 'sınırsız' yetkisini elinden aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! Küplere binen Trump elindeki yetkiyi aldı
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Askeri mühimmat yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

Askeri mühimmat yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Kavurucu sıcaklar geliyor! Güneş altında 45 dereceyi bulacak
Fransa - Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

Saat 00.00'da başlayan maç tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi!
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

İşte ünlü oyuncunun son hali