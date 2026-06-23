Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem: Seni nasıl dinledim

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Ece Erken, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Geçmişte her yaz okulların kapanmasıyla birlikte Çeşme'deki evine gittiğini söyleyen Erken, yaşadığı dolandırıcılık nedeniyle artık bu imkâna sahip olmadığını belirtti.

SERGEN YALÇIN'A SİTEM ETTİ

Yatırım sürecinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın tavsiyesine güvendiğini ifade eden Erken, yaşadıklarının ardından sitem dolu sözler kullandı.

Erken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme'ye giderdim. Sergen Yalçın'ın 'Bunlar güvenilir, buradan yazlık al' sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada."

"KAFAMI VURUYORUM"

Yaşadığı mağduriyetin kendisini derinden etkilediğini belirten Erken, verdiği karar nedeniyle zaman zaman kendisine kızdığını da söyledi.

Ünlü sunucunun, "Kafamı vuruyorum, seni nasıl dinledim" diyerek Sergen Yalçın'a gönderme yaptığı ifadeler kısa sürede dikkat çekti.

YAŞADIKLARI GÜNDEM OLDU

Ece Erken'in açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü sunucunun dolandırıcılık süreci ve Sergen Yalçın'a yönelik sitemi magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.