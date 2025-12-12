Haberler

Nijerya Afrika Kupası kadrosu 2025! Osimhen, Onuachu ve Ndidi kadroda var mı, Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacak mı?

Güncelleme:
Nijerya Afrika Uluslar Kupası kadrosu! Nijerya, 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için kadrosunu duyurdu. Kadroda kalecilerden forvetlere uzanan geniş bir liste bulunurken, teknik ekip turnuvada görev alacak oyuncuları belirledi. İşte Nijerya Afrika Kupası kadrosu...

Afrika Uluslar Kupası'na sayılı haftalar kala Nijerya Futbol Federasyonu turnuvada mücadele edecek kadroyu açıkladı. Kadroda kaleci, savunma, orta saha ve forvet hattından birçok isim yer aldı.

NİJERYA AFRİKA KUPASI KADROSU

Nijerya'nın duyurduğu geniş kadroda kaleci hattında Stanley Nwabali, Francis Uzoho ve Amas Obasogie bulunuyor. Savunma bölümü için ise Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Bruno Onyemaechi, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, Ryan Alebiosu, Ola Aina, Igoh Ogbu, Adeleke Adekunle ve Emmanuel Michael seçildi.

Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunun tamamı şu şekilde:

Kaleciler

  • Stanley Nwabali
  • Francis Uzoho
  • Amas Obasogie

Defans

  • Calvin Bassey
  • Zaidu Sanusi
  • Semi Ajayi
  • Bruno Onyemaechi
  • Chidozie Awaziem
  • Bright Osayi-Samuel
  • Ryan Alebiosu
  • Ola Aina
  • Igoh Ogbu
  • Adeleke Adekunle
  • Emmanuel Michael

Orta Saha

  • Wilfred Ndidi
  • Frank Onyeka
  • Alhassan Yusuf
  • Alex Iwobi
  • Fisayo Dele-Bashiru
  • Raphael Onyedika
  • Christantus Uche
  • Ebenezer Akinsanmiro
  • Tochukwu Nnadi
  • Usman Muhammed
  • Peter Agba
  • Tom Dele-Bashiru

Forvet

  • Victor Osimhen
  • Paul Onuachu
  • Samuel Chukwueze
  • Cyril Dessers
  • Sadiq Umar
  • Moses Simon
  • Chidera Ejuke
Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
