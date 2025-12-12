Nijerya Afrika Kupası kadrosu 2025! Osimhen, Onuachu ve Ndidi kadroda var mı, Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacak mı?

Afrika Uluslar Kupası'na sayılı haftalar kala Nijerya Futbol Federasyonu turnuvada mücadele edecek kadroyu açıkladı. Kadroda kaleci, savunma, orta saha ve forvet hattından birçok isim yer aldı.

NİJERYA AFRİKA KUPASI KADROSU

Nijerya'nın duyurduğu geniş kadroda kaleci hattında Stanley Nwabali, Francis Uzoho ve Amas Obasogie bulunuyor. Savunma bölümü için ise Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Bruno Onyemaechi, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, Ryan Alebiosu, Ola Aina, Igoh Ogbu, Adeleke Adekunle ve Emmanuel Michael seçildi.

Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunun tamamı şu şekilde:

Kaleciler

Stanley Nwabali

Francis Uzoho

Amas Obasogie

Defans

Calvin Bassey

Zaidu Sanusi

Semi Ajayi

Bruno Onyemaechi

Chidozie Awaziem

Bright Osayi-Samuel

Ryan Alebiosu

Ola Aina

Igoh Ogbu

Adeleke Adekunle

Emmanuel Michael

Orta Saha

Wilfred Ndidi

Frank Onyeka

Alhassan Yusuf

Alex Iwobi

Fisayo Dele-Bashiru

Raphael Onyedika

Christantus Uche

Ebenezer Akinsanmiro

Tochukwu Nnadi

Usman Muhammed

Peter Agba

Tom Dele-Bashiru

Forvet