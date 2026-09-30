Nihat Zeybekçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Nihat Zeybekçi'nin şu anki görevi ne, ne iş yapıyor?

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Nihat Zeybekçi, siyasi kariyeri ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla kamuoyunda yer alan isimlerden biri olarak araştırılıyor. Siyasete atılmadan önce özel sektörde faaliyet gösteren Zeybekçi, tekstil sektöründeki çalışmalarının ardından Denizli Belediye Başkanlığı, milletvekilliği ve Ekonomi Bakanlığı görevlerinde bulundu. Peki, Nihat Zeybekçi kimdir, nereli, kaç yaşında ve şu an hangi görevi yürütüyor? İşte Nihat Zeybekçi'nin hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler.

NİHAT ZEYBEKÇİ KİMDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, 1 Ocak 1961'de Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar beldesinde doğdu. 30 Eylül 2026 itibarıyla 65 yaşında olan Zeybekçi, Fatma ve Şükrü Zeybekçi çiftinin beşinci ve son çocuğudur.

İlk ve orta öğrenimini Tavas'ta tamamlayan Zeybekçi, lise eğitimini Kütahya İmam Hatip Lisesi'nde aldı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. TBMM'nin biyografi kaydında da Zeybekçi'nin 1 Ocak 1961'de Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar beldesinde doğduğu ve aynı eğitim bilgileri yer alıyor.

Zeybekçi, siyaset öncesinde özel sektörde çalıştı ve tekstil alanında yöneticilik yaptı. 1994 yılında kendi şirketi Turkuaz Tekstil'i kurdu. Daha sonraki süreçte Denizli'de çeşitli meslek kuruluşlarında görev alan Zeybekçi, siyasete geçişinin ardından yerel yönetim ve merkezi yönetimde farklı görevler üstlendi.

NİHAT ZEYBEKÇİ NERELİ?

Nihat Zeybekçi, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar beldesindendir. 1 Ocak 1961 tarihinde Pınarlar beldesinde dünyaya gelen Zeybekçi'nin anne ve babasının isimleri Fatma ve Şükrü'dür. TBMM kayıtlarında da doğum yeri Denizli, Tavas, Pınarlar beldesi olarak belirtilmektedir.

NİHAT ZEYBEKÇİ KAÇ YAŞINDA?

Nihat Zeybekçi, 1 Ocak 1961 doğumludur. Buna göre 30 Eylül 2026 itibarıyla 65 yaşındadır.

NİHAT ZEYBEKÇİ'NİN ŞU ANKİ GÖREVİ NE?

Nihat Zeybekçi, 30 Eylül 2026 itibarıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı olarak görev yapıyor. AK Parti'nin resmi kadro sayfasında da Zeybekçi'nin görevi "Ekonomi İşleri Başkanı" olarak yer alıyor.

Zeybekçi, 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) seçildi. Daha sonra AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

AK Parti'nin güncel Merkez Yürütme Kurulu sayfasında da Ekonomi İşleri Başkanlığı görevi Nihat Zeybekçi'nin adıyla yer alıyor.

SİYASET ÖNCESİ İŞ HAYATI

Nihat Zeybekçi'nin siyasi kariyerinden önce özel sektörde çalışma hayatı bulunuyor. Üniversite yıllarında bir dış ticaret firmasında çalışan Zeybekçi, daha sonra Denizli'deki bir tekstil şirketinde ihracat müdürlüğü yaptı.

1994 yılında Turkuaz Tekstil'i kuran Zeybekçi'nin kurucusu olduğu şirketlerin tekstil, otomotiv, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiği, bu şirketlerde yaklaşık 1.200 kişinin çalıştığı belirtiliyor.

Zeybekçi, siyasete girmeden önce Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği ve Denizli Platform Sözcülüğü gibi görevlerde de bulundu. TBMM biyografisinde de özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştığı, 1994 yılında kendi şirketini kurduğu ve Denizli'deki çeşitli mesleki görevlerde bulunduğu bilgileri yer alıyor.

NİHAT ZEYBEKÇİ EVLİ Mİ?

Nihat Zeybekçi, Ayşen Zeybekçi ile evli ve dört çocuk babasıdır. Fatma ve Şükrü Zeybekçi çiftinin beşinci ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Zeybekçi, çocukluk ve eğitim yıllarını Denizli ve çevresinde geçirdi.

İngilizce ve Almancayı iyi düzeyde bilen Zeybekçi'nin özel hayatına ilişkin verilen bilgiler bu kapsamla sınırlıdır. TBMM'nin biyografi kaydında da Zeybekçi'nin evli ve dört çocuk babası olduğu, İngilizce ve Almancayı çok iyi düzeyde bildiği belirtiliyor.