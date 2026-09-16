Türk yazar, gazeteci ve düşünür Nihat Genç, yazıları, kitapları ve televizyon programlarının yanı sıra son yıllarında Veryansın TV üzerinden yaptığı yayınlarla tanındı. Peki, Nihat Genç kimdir, neden öldü? Nihat Genç hangi partili, siyasi görüşü nedir? Detaylar...

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 15 Eylül 1956 tarihinde Trabzon'un Faroz semtinde doğdu. İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Trabzon Ticaret Lisesi'nde okudu ve 1974 yılında mezun oldu.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydolan Genç, siyasi olaylar nedeniyle bu eğitimlerini yarıda bıraktı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nda eğitim gördü ve 1983 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.

Genç, gençlik yıllarından itibaren çeşitli gazete ve dergilerde görev aldı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergilerde çalıştı, Leman dergisinde yazılar yayımlandı. Bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı.

Yazarlık hayatında Dün Korkusu, Bu Çağın Soylusu, Modern Çağın Canileri ve Veryansın gibi eserleriyle toplumsal ve siyasal meseleleri ele aldı.

Televizyon çalışmalarında ise Sky Türk'te Serdar Akinan ile birlikte Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok programını hazırlayıp sundu. Daha sonra Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile Nihat Genç ile Veryansın programını yaptı.

2019 yılında Oda TV'den ayrılmasının ardından Erdem Atay ile birlikte Veryansın TV adlı YouTube kanalını kurdu. Genç, hayatının son yıllarında bu kanal üzerinden güncel gelişmelere ilişkin programlar hazırlayarak görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

NİHAT GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Nihat Genç, 4 Temmuz 2025 tarihinde tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç, 14 Mart 2025 tarihinde akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından 4 Haziran 2025 tarihinde yoğun bakıma alınan Genç, daha sonra entübe edildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar, Genç'in akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve hastalığının ilerlediğini açıkladı. Hastane açıklamasında, akciğerdeki kitlenin baskı oluşturması nedeniyle yaşanan solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım tedavisi uygulandığı belirtildi.

Genç'in cenaze namazı 6 Temmuz 2025'te Ankara Kocatepe Camii'nde kılındı. Cenazesi daha sonra Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

NİHAT GENÇ SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Nihat Genç'in siyasi düşüncesi hayatının farklı dönemlerinde değişim gösterdi. Verilen bilgilere göre lise ve üniversite yıllarının başlarında ülkücü siyasi düşünceye sahip olan Genç, sonraki dönemlerinde sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı görüşlere yöneldi.

Gazetecilik ve yazarlık hayatı boyunca siyasi ve toplumsal meseleler üzerine yazılar kaleme alan Genç, farklı gazete, dergi ve televizyon kanallarında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

2008 yılında Aydınlık dergisinde yazmaya başlayan Genç, burada "Bir Soru - Bir Cevap" başlıklı köşesinde güncel konular üzerine yazılar yayımladı. Daha sonraki yıllarda televizyon programları ve Veryansın TV yayınları aracılığıyla siyasi ve toplumsal gündeme ilişkin değerlendirmelerini sürdürdü.

Genç'in siyasi düşüncesini anlamak açısından kendi hayatındaki bu değişim de önem taşıyor: Gençlik döneminde ülkücü düşünceyle başlayan siyasi çizgisi, ilerleyen yıllarda sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı bir yönelimle devam etti.